Smer chce iniciovať mimoriadnu schôdzu: Žiada diskusiu o boji s pandémiou KORONAVÍRUSU

Tlačová konferencia strany Smer-SD

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej by poslanci rokovali o situácii v zdravotníctve a o tom, ako je vláda pripravená na ďalší boj s pandémiou. Avizoval to šéf Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Návrh na zvolanie schôdze chce strana podať spolu s nezaradenými poslancami v piatok (26. 11.). Návrh by mal v pléne predkladať nezaradený poslanec Tomáš Taraba.