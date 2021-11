Trapas a hanba na 100 rokov! VIDEO Remišovej sa pýtali základnú vec: Odpoveď nepoznala už druhýkrát po sebe

BRATISLAVA – Trapas ako hrom. Ani politici nie sú vševediaci a stane sa, že nevedia odpovedať na úplne základnú otázku. Ak ich už však raz nachytajú na hruškách, čakali by ste, že sa do budúcnosti poučia a základné poznatky si doštudujú. Omyl. Ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) predviedla, že pohorieť na tom istom nie je vôbec ťažké.

Kameňom úrazu pre ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, cez ktorý tečú milióny eur, sa paradoxne stali čísla a peniaze. Prvú chvíľku hanby si užila ešte v septembri tohto roka v relácii TV Markíza Na telo. Od diváka vtedy dostala otázku týkajúcu sa výšky základnej sadzby DPH, na ktorú so smiechom odpovedala, že 21 percent a trapas číslo jeden tak bol na svete. Správna odpoveď je totiž 20 percent.

Remišová tak už vtedy musela pretripeť nemalú hanbu a posmech. Človek by si po takomto fiasku myslel, že politička sa správnu odpoveď doučí a povedať ju bude vedieť hoc aj o polnoci. No kto takéto niečo čakal, poriadne sa mýlil. Zdá sa totiž, že Remišová si výšku základnej sadzby našej DPH do hlavy neuložila ani po septembrovom trapase.

V rovnakej relácii, teda Na Telo na TV Markíza sa jej totiž tentoraz divák opýtal, či sa už výšky základných sadzieb ako napríklad DPH doučila. A zrejme na prekvapenie mnohých to vyzerá tak, že nedoučila.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Tá sa najskôr snažila celú vec zahovoriť. „Podarilo sa nám do daňovej reformy presadiť niektoré dôležité veci, ktoré považujeme za správne. To znamená poriadok v daniach, zrušenie výnimiek, zníženie sadzby pre právnické osoby. To sa nám podarilo presadiť a to budeme presadzovať aj smerom k realizácii daňovej reformy, ktorú navrhlo ministerstvo financií,“ uviedla.

Jasnú odpoveď sme však od nej nepočuli, čo jej pripomenul aj moderátor. „Ja musím v hlave držať dosť čísiel z eurofondov. Tak hádam mi diváci odpustia,“ začala sa vykrúcať. To však moderátora neuspokojilo a vicepremiérky sa na dépéháčku opýtal znova.

„Nabudúce, keď budete robiť vedomostný kvíz, môžete ma zavolať," uviedla Remišová roztržito. Keď sa jej teda moderátor priamo opýtal, či odpovedať nevie, celu vec uzavrela tým, že nebude odpovedať. Ani teraz, ani nabudúce.