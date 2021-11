KORONAVÍRUS SaS vetovala návrh na zatvorenie škôl: Malo by to devastačné účinky na deti aj ekonomiku

BRATISLAVA - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je presvedčená, že dlhodobé zatvorenie škôl by malo devastačné účinky nielen na duševné zdravie detí, ale aj ekonomiku na Slovensku. „Dnešné zatvorenie škôl by so sebou nieslo nielen neistotu na niekoľko týždňov, ale aj ďalší nekonečný boj za ich opätovné otvorenie,“ uvádzajú liberáli v stanovisku, ktorým bránia svoje rozhodnutie vetovať na vláde návrh na dočasné zatvorenie škôl ako súčasť sprísnených protipandemických opatrení.

VIDEO Premiér, minister zdravotníctva a hlavný hygienik o detailoch lockdownu: Rúška v školách sú opäť povinné

„Ak by sme dnes zavreli školy, je takmer isté, že by bol veľký tlak, aby ostali zavreté až do konca decembra. Nástup detí po vianočných prázdninách, 10. januára, by so sebou niesol nielen neistotu, ale aj niekoľkotýždňové zameškanie učiva,“ uviedol podpredseda SaS a minister školstva Branislav Gröhling.

Poukazuje tiež na čísla, ktoré potvrdzujú, že školy nie sú ohniskami nákazy. Odmieta preto i argumenty o tom, že ponechanie otvorených škôl ohrozuje bezpečnosť a zdravie zamestnancov škôl. „Aj ostatné profesie chodia normálne do práce. Navyše, máme až 71 percent pedagógov, ktorí sú očkovaní prvou dávkou a podľa dát za posledný týždeň bolo len 3,4 percenta pozitívnych pedagogických zamestnancov,“ upozornil Gröhling.

Spolu s kolegami zo SaS pripomenul i to, ako by zatvorenie škôl skomplikovalo život rodičom detí. „Nie každý rodič si vie zabezpečiť starostlivosť o svoje deti, ak by ostali doma. Taktiež si musíme uvedomiť, že ak rodič musí ísť do práce, je absolútne riziko, aby sme deti nechávali u starých rodičov, ktorí sú najohrozenejšou skupinou z pohľadu úmrtí na ochorenie COVID-19,“ dodal minister.

Rozhodnutie nezatvoriť plošne všetky školy na Slovensku oceňuje aj iniciatíva Dajme deťom hlas. Mieni, že model, ktorý sa prijal, je správny. „Lockdown je nevyhnutný, aby sme mohli ochrániť naše priority – znížiť počet pacientov v nemocniciach a zabezpečiť, aby deti a mladí ľudia mohli pokračovať v prezenčnej výučbe aj po Vianociach a vyhli sme sa situácii, ktorá nastala minulý rok, keď nesprávne nastavené opatrenia na konci roka znemožnili deťom chodiť do školy ďalšie štyri mesiace,“ uviedla za iniciatívu Andrea Hajdúchová.

Proti kroku liberálov, ktorí na vláde použili právo veta a presadili, aby školy napriek odporúčaniu konzília ostali otvorené, je Slovenská komora učiteľov (SKU). Sprísnené pravidlá bez zatvorenia škôl považuje za nedostatočné z hľadiska ochrany zamestnancov škôl, žiakov a ich rodín. Upozorňuje, že organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, poznamenaná absenciami a nevyhnutným suplovaním učiteľov, ktorí sú chorí alebo v karanténe, robí situáciu pri zabezpečení prevádzky škôl neúnosnou. Učitelia sú navyše presvedčení, že navrhované krátke obdobie dištančnej výučby by nemalo taký katastrofálny vplyv na vedomosti žiakov, ako prezentuje strana SaS.