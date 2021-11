Sestra Matoviča opäť perlí: Rázna reakcia na jeho daňovú reformu, toto si myslí o bonuse pre dôchodcov!

BRATISLAVA - Igor Matovič (OĽaNO) si za posledných pár dní stihol odprezentovať všetky jeho plány z daňovo-odvodovej reformy, a to hneď v štyroch zvláštnych častiach, pričom tá posledná sa venovala gastro sektoru, ale aj očkovaciemu bonusu pre starších ľudí. Tieto zmeny zachytila aj už mediálne známa sestra expremiéra Matoviča Zuzana Belicová, ktorá svojho brata za politické kroky dlhodobo a ostro kritizuje.

A bol to práve očkovací bonus 300 eur pre dôchodcov, o ktorom sa Belicová rozhodla prehovoriť. Jej brat totiž navrhuje zaviesť rekreačný a gastro bonus v hodnote 300 eur. Mal by byť pre každého občana nad 60 rokov a má pomôcť zrýchliť zaočkovanosť a odvďačiť sa tým, ktorí sa už zaočkovali. Jeho cieľom je podpora domáceho cestovného ruchu. Uplatniteľný má byť počas roka 2022.

Pre koho konkrétne je bonus určený?

Bonus má byť určený občanom, ktorí sa od 1. júla do 12. decembra tohto roka zaočkovali alebo sa zaočkujú. Keď niekto nebol zaočkovaný alebo bol do začiatku júla len druhou dávkou, mal by mať aj tretiu dávku. "Potrebujeme pri týchto ľuďoch, ktorí nám najviac zomierajú a ktorí najviac zapĺňajú nemocnice, aby sa čím skôr zaočkovali treťou dávkou," skonštatoval minister.

Dôchodcov by sme si takto mali vážiť aj bez korony, myslí si Belicová

Práve Zuzana Belicová svojim novým statusom trocha skrotila vášne svojho brata okolo novely. "Dôchodcovia si 300 € príspevok na rekreáciu či do reštaurácie zaslúžia každý rok ako poďakovanie. Nielen ako odmenu za očkovanie," prehlásila sestra Igora Matoviča, ktorá sa už dlhodobo nevie zhodnúť na politických názoroch s vlastným bratom a okrem iného mu dosť vyčítala aj postup v prípade riadenia pandémie ešte z čias jeho premiérovania do 1. apríla 2021.

