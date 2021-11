KORONAVÍRUS Matovičov veľký sen pre dôchodcov stroskotáva: Boj o 500-eurový bonus, jeden z hráčov koalície je proti

Dohoda, po ktorej sa nedostaví podpora od SaS

Predstavitelia vládnej koalície sa nakoniec "dohodli" v súvislosti s 500-eurovými poukazmi pre seniorov pri očkovaní na tom, že ich SaS nepodporí, no ani ani nezablokujú. Podľa slov predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej nebude strana považovať za porušenie koaličnej dohody, ak návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) prejde v Národnej rade (NR) SR s podporou opozície.

K návrhu ešte bude musieť zasadnúť vláda a následne má prísť do parlamentu. Predstavitelia koalície očakávajú, že v druhom čítaní by o ňom mohli rokovať už koncom týždňa. "Trváme na svojom stanovisku, nesúhlasíme s 500-eurovým príspevkom,“ definitívne potvrdila Zemanová.

Vláda a následne po nej parlament budú musieť veľmi pravdepodobne rokovať o tejto novinke aj bez podpory liberálov. "Nevideli sme konkrétny návrh, ale je možné, že takýmto spôsobom to bude zorganizované,“ podotkla Zemanová z SaS.

Líder OĽaNO si bude musiť dieru zaplátať sám

SaS si podľa slov Zemanovej myslí, že kroky ako napríklad uvoľnenie opatrení pre očkovaných je tá pravá mobilizácia. Tvrdí, že sa to ukázalo aj pri zvýšenom záujme o očkovanie pred prijatím prísnejšieho lockdownu. Zemanová dodala, že dieru v rozpočte si bude musieť obhajovať minister financií.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič s Kollárom prišli s nečakanou sumou pred týždňom

Matovič minulý týždeň navrhol poskytnúť 500 miliónov eur dotknutým prevádzkam, ktoré najviac trpeli v prvej, druhej a trpia v tretej vlne pandémie nového koronavírusu. Prevádzky sú zoradené v troch skupinách - HORECA, kultúra, služby. Vyhlásil to na brífingu spoločne s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina).

Zdroj: Topky/Maarty

Na služby pre tieto dotknuté prevádzky by dostávali poukaz na 500 eur dôchodcovia vo veku 60+. Poukaz by mali dostať za absolvovanie očkovania treťou dávkou a za očkovanie prvou dávkou. Poukaz by mal byť prenosný na inú osobu. Cieľom je podporiť očkovanie u približne 380.000 nezaočkovaných dôchodcov nad 60 rokov.

Pôvodná dohoda bola na oveľa nižšej sume

Matovič konštatoval, že sú pripravení o tejto zmene rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Kollár uvítal túto cestu presvedčenia na očkovanie. Povedal, že je podstatné motivovať dôchodcov. SaS v tom čase hovorila, že vopred sa dohoda len tak-tak rodila pri sume 150 eur, a preto ich oveľa vyšších 500 eur na tlačovej konferencii Kollára a Matoviča nepríjemne prekvapilo.

Reakcie od poslancov

Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš hovorí o potrebe masovo zaočkovať čo najviac seniorov, čo by mohlo prispieť k odbremeneniu nemocníc. Výhodu poukazov vidí v tom, že peniaze skončia na Slovensku, v domácej ekonomike a podporia služby postihnuté pandémiou. Postoju SaS nerozumie. "Každý zodpovedný poslanec by návrh mal podporiť, pretože pomôžeme viacerým veciam na Slovensku. Potrebujeme to čo najskôr," podčiarkol. Vysvetlil, že konkrétny návrh ešte nik z partnerov nevidel, "pretože sa momentálne píše". Čo sa týka povinného očkovania, nevidí na to politickú vôľu a uprednostňuje motiváciu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga, ktorý prišiel na rokovanie koalície s vlastným návrhom k poukazom, skonštatoval, že kompromis nebol možný. "SaS povedala, že trvá na svojom stanovisku," poznamenal. Verí, že návrh príde dobre upravený a s rozšíreným okruhom služieb, kde sa budú môcť poukazy uplatniť. Ak táto motivácia nezaberie, bude podľa neho namieste pristúpiť k povinnému očkovaniu. Poukázal aj na okolité krajiny. "To nie je násilný spôsob vstupu do slobody jednotlivca, to je ochrana verejného zdravia. Za posledných 15 rokov bolo viacero povinných očkovaní," uviedol s tým, že na to netreba súhlas parlamentu a stačí vyhláška rezortu zdravotníctva.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel