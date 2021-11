Schyľuje sa k veľkému súboju eg? Preteky o lepšiu reformu, Igorko je ako kazisvet s kladivom, tvrdí Sulík

BRATISLAVA - Politické špičky okrem ťažkej pandemickej situácie musia v týchto dňoch riešiť aj ďalšiu podstatnú vec. Viacerí sa totiž začali úzko venovať hodnoteniu daňovo-odvodovej reformy, ktorú pripravil so svojím tímom líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič. Kým čakáme na hlavné hodnotenie, a síce zo strany SaS, Matovič stihol vyhlásiť, že vraj sen Richarda Sulíka o odvodovom bonuse vraj dotiahol do dokonalosti a ešte vyššie. Ten mu na to odpovedal pomerne štipľavo.

archívne video

Matovič má o svojom pláne veľkú mienku, vraj vylepšil Sulíkov sen

Matovič sa o svojej reforme kvetnato vyrozprával v Denníku N, kde okrem iného vyhlásil, že Sulík by mal byť dokonca viac ako spokojný s jeho plánmi v daňovej revolúcii. "Ako Riša poznám, myslím si, že on sa v tej revolúcii de facto vidí, lebo mnoho jeho snov z odvodového bonusu, o ktorom roky sníval, sú naplnené," povedal Matovič bez toho, aby si vypočul definitívne slová Sulíka na reformu.

"Síce nie úplne tak, ako to chcel urobiť on, ale sú naplnené. Je to mimoriadne zjednodušenie systému, vyčistenie od výnimiek a podobne. Keď bude nad vecou, tak si myslím, že dokáže celú reformu podporiť en bloc," verí si Matovič. Ten síce vraj ešte nevie, čo na reformu nakoniec v celku povie Sulík, no verí v pozitívnu odpoveď. "Pevne dúfam, že to nie je ticho pred búrkou, ale že to je skôr tichý súhlas," tvrdí líder OĽaNO.

Zdroj: Topky/Maarty

Urobil som to ešte lepšie, ako on, neprestáva vychvaľovať revolúciu Matovič

Ten vo chválenkárstve voči vlastnej reforme neprestával a pokračoval ďalej. "Ja som to, povedal by som, dotiahol o niekoľko levelov vyššie tým, že som to zjednodušil ešte viac, ako chcel Richard. Jeho základ výpočtu bola superhrubá mzda, čo je de facto cena práce, čiže ja sa nesnažím meniť zaužívané názvoslovie. Keď si ľudia zvykli na cenu práce, nechajme to ako cenu práce," odpovedal Matovič na otázku, či sa inšpiroval Sulíkovým odvodovým bonusom.

Ja sa tu s tým prplem a potom príde Igorko s kladivom, vyhlásil Sulík

Krátka reakcia však na tieto veľké slová Matoviča skutočne prišla, a to priamo od Sulíka, ktorý ho schladil pár vetami. "Pripadám si ako hodinár, ktorý s lupou na očiach, tenučkým šrobovákom a klieštikami v rukách vytvoril skvost jemnej mechaniky a tesne pre nasadením krytu príde Igorko s kladivom a stovkou klincom v ruke a odsunie ma zo slovami “nechaj ma to vylepšiť,"," reaguje Sulík na vyjadrenia o tom, že Matovič vraj vylepšil jeho sen o odvodovom bonuse.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Teraz vážne: odvodový bonus neobsahuje ošklbanie živnostníkov, ani milionársku daň, ani zvýšenie dane z dividend, ani 100 eur na dieťa tým, čo nič nerobia, ani zrušenie stropu pre platenie odvodov," vymenoval Sulík rozdiely medzi jeho a Matovičovým plánom v daňovej revolúcii.