Je to tu! Čaká nás prvá výrazná SNEHOVÁ nádielka: Zasiahne aj Bratislavu

BRATISLAVA – Zima udrie v najbližších dňoch v plnej sile a to nielen na horách, ale aj v nižších oblastiach. Pripraviť sa na prvú tohtoročnú snehovú nádielku sa musia aj v hlavnom meste. Naopak, východniari si na pravú zimu a prvý sneh zrejme ešte počkajú.

Ako uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), vyzerá to tak, že prvý sneh v nižších polohách napadne už tento piatok. "V piatok bude od západu cez strednú Európu postupovať zvlnený studený front. Na tomto studenom fronte sa bude presúvať tlaková níž, a to zo severného Jadranu, cez našu oblasť ďalej nad Poľsko (obr. 1). Pri svojom presune sa táto tlaková níž bude aj trochu prehlbovať, ale pokles tlaku v jej strede nebude významný," uviedli meteorológovia.

Podstatnejšie však podľa nich je, že po zadnej strane tlakovej níže k nám začne od severozápadu prúdiť chladnejší vzduch, čoho dôsledkom bude pokles nulovej izotermy a teda aj hranice sneženia.

V noci zo štvrtka na piatok tak začne na území Slovenska najprv na väčšine územia pršať. Sneženie môžeme očakávať predovšetkým vo vyšších horských polohách. V piatok sa však situácia zmení. Už okolo poludnia sa totiž začne od západu ochladzovať a dážď prejde do sneženia. Na krajnom západe padnú prvé vločky aj v nižších polohách. Na východe a juhu by však malo stále iba zapršať.

"Keď sa pozrieme na priemer ansámblu 12-hodinového úhrnu len snehových zrážok tak vidíme, že do piatkového večera nasneží najviac na Záhorí, pohraničí s Českom a aj vo vyšších polohách stredného Slovenska," uvádza SHMÚ.

V noci z piatka na sobotu bude pokračovať ochladzovanie. To bude sprevádzané stále pomerne výdatnými zrážkami, ktoré postupne zoslabnú. Nasnežiť by malo podľa meteorológov teda aj na veľkej časti stredného Slovenska a na Spiši. Najmenej snehu si užijú obyvatelia Zemplína a južných oblastí, kde nemusí snežiť vôbec. Naopak, najhoršia situácia so snehom bude postupne na krajnom západe a tiež vo vyššie položených horských priechodoch takmer kdekoľvek na Slovensku.

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu tak pôjde o prvé plošne rozsiahlejšie sneženie v tohtoročnej zimnej sezóne. Tvoriť sa má aj snehová pokrývka.

Skôr nasneží v Bratislave ako na Orave

Ako upozornil portál imeteo.sk, Bratislava má v piatok paradoxne vyššiu pravdepodobnosť sneženia ako taká Orava. Svoju významnú úlohu zohrajú Malé Karpaty. Tie budú totiž oddeľovať studený vzduch od severozápadu od teplejšieho, ktorý bude zostávať na juhovýchode. Zatiaľ čo v Malackách by tak v piatok popoludní malo pri teplote okolo 0 °C podľa portálu snežiť, tak na opačnej strane Malých Karpát v Trnave bude pri teplote +3 °C pršať.

Rozdielna situácia bude aj v samotnom hlavnom meste. Zatiaľ čo v Dúbravke, na Kolibe alebo Záhorskej Bystrici má snežiť, inak to môže vyzerať už Karlovej Vsi či v Starom meste. V takom Ružinove či Novom Meste už rátajte skôr s dažďom.