PREDPOVEĎ Pozrite, aké počasie nás čaká najbližšie dni: Koniec týždňa mnohých nepoteší

PONDELOK

V plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu bude postupovať cez našu oblasť ďalej na juhovýchod studený front. Za ním sa do strednej Európy od západu rozšíri výbežok tlakovej výše. Oblačno až zamračené, spočiatku v noci ojedinele zmenšená oblačnosť a hmlisto. V noci ojedinele, cez deň miestami dážď alebo prehánky, najmä v severnej polovici územia. Od cca 1200 m, k večeru na severe od cca 900 m sneženie. Najnižšia nočná teplota 5 až 0 st., v údoliach ojedinele chladnejšie. Najvyššia denná teplota 5 až 10, na Orave, Liptove a Spiši okolo 3 st. Bezvetrie alebo slabý, popoludní na západe a východe prevažne severný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).

Zdroj: predpovede.sk

UTOROK

Z Britských ostrovov bude cez našu oblasť až nad Čierne more zasahovať tlaková výš. Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele, v noci na severe miestami prehánky, od stredných polôh snehové. Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v údoliach miestami do -6 st. Najvyššia denná teplota 4 až 9, na severe miestami okolo 2 st. Prevažne severný vietor 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h), v Banskobystrickom kraji väčšinou slabý vietor.

STREDA

Stredná Európa sa bude naďalej nachádzať v rozsiahlej oblasti vysokého tlaku vzduchu tiahnucej sa od Britských ostrovov až nad Čierne more. Jasno až polooblačno, na severe spočiatku zväčšená oblačnosť a výnimočne slabé zrážky. V nižších polohách miestami zamračené nízkou oblačnosťou alebo hmla. Najnižšia nočná teplota -1 až -6, v údoliach miestami okolo -8 st. Najvyššia denná teplota 3 až 8, pri hmle alebo nízkej oblačnosti miestami okolo 0 st.

ŠTVRTOK

Po zadnej strane slabnúcej tlakovej výše nad čiernomorskou oblasťou k nám bude od juhozápadu prúdiť teplejší a vlhší vzduch. Oblačno až zamračené, v noci miestami zmenšená oblačnosť, hmlisto. Ojedinele mrholenie. Najnižšia nočná teplota -3 až -8, na západe 2 až -3 st. Najvyššia denná teplota 2 až 8 st.

PIATOK

V brázde nízkeho tlaku vzduchu postúpi od juhozápadu do našej oblasti zvlnený studený front. Oblačno až zamračené a postupne na viacerých miestach dážď alebo mrholenie, vo vyšších polohách sneženie. Najnižšia nočná teplota 5 až 0 st. Najvyššia denná teplota 2 až 8 st. Cez víkend by sa malo ochladiť ešte viac a teploty by podľa predpovede nemali presiahnuť 6 stupňov Celzia.

