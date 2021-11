AKTUÁLNE Rázne stanovisko konzília: Školy musíme zavrieť! Tvrdý lockdown odporúčajú na tri týždne

BRATISLAVA - Konzílium odborníkov vydalo odporúčanie počas toho, ako vláda rokuje o sprísnení opatrení. Odporúčajú tvrdý lockdown na tri týždne. Očakávalo sa, že lockdown by mal po dohode koalície prejsť ľahko. Problémom by však mohlo byť zatvorenie škôl, proti ktorému bojuje minister školstva Branislav Gröhling.

Konzílium odborníkov navrhuje trojtýždňový lockdown pre všetkých na celom Slovensku. Epidemická situácia na Slovensku je podľa nich kritická a dosahuje úroveň humanitárnej krízy. Chorobnosť na ochorenie COVID-19 je podľa nich vyššia ako na vrchole druhej vlny pandémie.

VIDEO Hlavný hygienik Ján Mikas by uvítal trojtýždňový lockdown, situácia je podľa neho veľmi vážne a musíme znížiť mobilitu

Vláda rozhoduje o LOCKDOWNE: Slovensko čakajú prísne obmedzenia! Jasný odkaz hlavného hygienika

Musíme prijať účinné opatrenia

Nemocnice kolabujú, nie sú schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť nielen pacientom s koronavírus, ale ani pacientom s inými ochoreniami. "Situácia si vyžaduje prijatie a plnenie účinných opatrení s cieľom zlepšiť súčasný stav zdravotnej starostlivosti," uviedli odborníci.

Opatrenia navrhujú prijať na národnej úrovni vo všetkých okresoch bez rozdielu farby v COVID automate pre všetkých občanov SR na obdobie 3 týždňov.

Konzílium odporúča:

- obmedziť pohyb obyvateľov najmä na na cestu do práce v režime OTP pre zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domu, neočkovaných zamestnancov a tých, ktorí neprekonali Covid-19, testovať minimálne 2x týždenne,

- obmedziť pohyb na cestu do prevádzok a služieb nevyhnutných pre život,

- prerušiť prezenčnú výučbu na obdobie od 25. 11. do 3. 12. 2021 pre žiakov 2. stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl,

- zachovať len prezenčnú výučbu na prvom stupni ZŠ a v materských školách,

- zrušiť všetky mimoškolské aktivity detí,

- po zlepšení situácie uvoľňovať opatrenia hlavne pre zaočkovaných občanov a tých, ktorí ochorenie COVID prekonali.

Konzílium podporuje medzirezortnú spoluprácu v prijatí, zavedení a kontrole týchto navrhovaných opatrení. "V záujme ochrany zdravia, ľudských životov a zlepšenia situácie v zdravotníckych zariadeniach je nevyhnutné naďalej zvyšovať zaočkovanosť obyvateľov. Uvedomujeme si, že nami navrhované opatrenia budú účinné len vtedy, ak ich budeme všetci dodržiavať. Záleží na každom z nás," dodali odborníci.