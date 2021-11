Ťuťu muťu FOTO z vlády! Minister jemne pohladkal hovorkyňu po brušku a šepkal jej do uška...Chcete vedieť čo?

BRATISLAVA - Už o pár mesiacov to príde. Hovorkyňa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) Katarína Matejková len pred pár dňami verejne nepriamo potvrdila očakávanú správu, a síce, že s manželom očakávajú prírastok do rodiny. Netrvalo dlho a Matejková sa rozhodla pochváliť s bruškom aj na stredajšej vláde. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) sa prišiel dokonca ešte nenarodenému dieťatku aj prihovoriť.

Gröhling sa ako minister školstva na dnešnom rokovaní vlády venoval predovšetkým hrozbám blížiaceho sa lockdownu a tiež tomu, či zasiahne školstvo. Popri ostrej diskusii, kde musel dokonca bojovať za otvorenosť škôl, si však našiel čas aj na malú prestávku, pri ktorej ho pristihli aj fotografi.

Prišiel sa prihovoriť dieťatku

Na vláde sa pohybovala už aj tehotná hovorkyňa Richarda Sulíka Katarína Matejková, ktorá aktuálne nosí pod srdcom ten najcennejší dar. Gröhling to zrejme hneď využil ako dôvod na konverzáciu. Samotná Matejková dokonca pre Topky prezradila, o čom sa títo dvaja rozprávali.

Navrhol aj meno, ak by to bol chlapec

Matejková prezradila, že minister s ňou debatoval práve o ešte nenarodenom dieťati. Dokonca jej ponúkol tip na meno, a veru, nebolo to žiadne prekvapenie čo sa výberu týka. "Navrhol mi, že ak by to bol chlapec, mohol by sa volať Branko," podotkla Matejková. Tá dokonca na ministra aj prezradila, čo hovoril priamo dieťatku. "Neboj sa, robím všetko pre to, aby si už ty mal oveľa lepšie školstvo," vyšlo podľa všetkého z úst ministra školstva, ktorý bol práve uprostred rokovaní o prevádzke škôl počas navrhovaného a blížiaceho sa lockdownu.

