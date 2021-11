Heger ako ho nepoznáme! Premiér vytiahol ostrý slovník: Tvrdé odkazy aj nervozita

BRATISLAVA – Stále vážnejšia situácia ohľadne pandémie koronavírusu si vyžaduje rázne kroky, odpoveď na to, aké konkrétne budú, však zatiaľ nepoznáme. Situácia je však vážna a dobre to vedia aj čelní predstavitelia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Ten sa posledné dni ukazuje vo svetle, v akom sme ho doposiaľ veľmi nevídali. Vidieť sme mohli ostrejší slovník, rázne vyjadrenia aj nervozitu.

Heger dnes protredníctvom krátkeho vyhlásenia odkázal, že v žiadnom prípade nebude hazardovať so životmi zaočkovaných, či nezaočkovaných, a preto sa intenzívne zaoberá možnosťou trojtýždňového lockdownu pre všetkých obyvateľov.

Nadviazal tak na rázne vyjadrenia z víkendu. Predseda vlády ešte v sobotu v Poprade po návšteve nemocnice okrem iného vyzval opozíciu "aby prestali klamať, zavádzať, pretože dnes prevažne ich voliči, alebo ľudia, ktorí sú nimi oklamaní, končia na týchto lôžkach a, žiaľ, sú to aj ľudia, ktorí umierajú."

Rázne zareagoval aj na fakt, že najhoršia situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na svete je práve na Slovensku. "Vôbec ma to neprekvapuje, pretože tak, ako sme hovorili, covid automat bol nastavený dobre, tie brzdy tam sú, problém je, keď sa pravidlá nedodržiavajú, lebo, prirodzene, vtedy nefungujú. Toto je výsledok nedodžiavania pravidiel," odkázal. „Určite to nie je rebríček, v ktorom by sme chceli viesť dlhodobo," dodal.

Zdroj: TASR/AP Photo/Markus Schreiber

Rovnako vystupoval Heger aj v ten deň ešte na poludnie v relácii RTVS Sobotné dialógy, kde prehovoril o možnosti povinného očkovania. "Diskutujem s právnikmi, či nie je v rozpore s Ústavou zavedenie povinného očkovania pre určitú vekovú skupinu. Pre mňa by bola ideálna cesta povinne zaočkovať, či už ľudí nad 65, alebo 60 rokov. Podľa mňa už očkovanie 50-ročných by bol ideálny diapazón," odkázal. "Zavedenie povinného očkovania je aj o politickej odvahe," dodal.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Obul sa tiež do opozície, keď povedal, že je smutné, že opoziční politici takto hazardujú so životmi ľudí a vôbec sa nepridávajú na stranu záchrany životov. Na margo toho, že opozícia povinné očkovanie nepripúšťa zasa vyhlásil zareagoval, že "ona nepripúšťa nič, a preto tu máme takúto situáciu."

Rovnako rázny bol však aj pri iných témach, ako napríklad reforma nemocníc. Drsnejšie zareagoval napríklad v súvislosti so slovami o ich rušení. "Toto sú tie mýty. Tiež som strávil veľa času v regiónoch so zástupcami miest, nemocníc. Tiež som bol konfrontovaný s otázkou: ´Viete, ale vy tu idete rušiť nemocnice.´ A ja sa pýtam: Prosím vás pekne a z čoho vychádzate?´ ´No, z mediálnych článkov.´ Prepáčte, ale ja som predseda vlády a ja sa opieram o dokumenty, ktoré schvaľuje vláda a parlament. Ja sa neriadim tým, čo napíšu v nejakej tlači," odkázal premiér.