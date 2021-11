Zavedenie OTP režimu na pracoviskách sa odkladá: Nastali problémy! Zamestnávatelia však môžu zisťovať stav

BRATISLAVA - O zmene podmienok vstupu na pracovisko sa začalo hovoriť skôr, než sa zaviedol lockdown pre neočkovaných a ďalšie prísne pravidlá. Napriek tomu ešte stále nevošiel OTP režim do platnosti. Firmy a zamestnávatelia môžu zisťovať, či zamestnanci spĺňajú podmienky, no zatiaľ nimi nemôžu podmieňovať vstup na pracovisko.

Vyhlášku, ktorou sa mal nariadiť dočasný OTP režim na pracoviskách, mal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydať najneskôr do nedele. Mnohí zamestnávatelia všal uviedli, že na aplikovanie režimu potrebujú viac času. Nakoniec sa zavedenie vyhlášky odkladá na neurčito.

Zavedenie OTP režimu na pracoviskách sa odkladá

Vstup do zamestnania je však už definový v novom COVID automate, aj keď zatiaľ ešte platný nie je. Podľa neho má byť vstup v zelených a oranžových okresoch bez obmedzení. V červených, bordových a čiernych okresoch má platiť režim OTP.

Dočasne sa tak má podmieňovať vstup zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní alebo negatívnom výsledku testu, alebo vykonaním testu u zamestnávateľa. Zavádzanie OTP režimu na pracoviskách umožnila nedávna novelizácia zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Rieši sa logistika

Na to, ako to bude presne fungovať, si ešte pár dní počkáme. "V súčasnosti stále prebiehajú medzirezortné rokovania k povinnému zavedeniu režimu OTP na pracoviskách," uviedla hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Rieši sa najmä zabezpečovanie logistiky a ďalšie potrebné procesy na úrovni príslušných rezortov.

"Úrad verejného zdravotníctva SR s prihliadnutím na tieto skutočnosti nenariadi túto povinnosť s účinnosťou od pondelka 22. novembra 2021. O ďalších krokoch bude verejnosť včas informovaná," dodala.

Firmy môžu kontrolovať OTP status zamestnancov

Firmy a zamestnávatelia už môžu zisťovať, či sú ich zamestnanci zaočkovaní, či prekonali ochorenie Covid-19, alebo či majú negatívny PCR alebo antigénový test (napríklad prostredníctvom digitálneho Green passu a aplikácie OverPass). "Od pondelka 22. novembra 2021 však ešte nebudú môcť zamedziť vstupu zamestnancom na pracovisko, ak sa nepreukážu niektorým z uvedených potvrdení (OTP)," uviedol rezort zdravotníctva cez víkend.

V najbližších dňoch by mala byť zverejnená vyhláška ÚVZ SR, na základe ktorej bude umožnený vstup na pracovisko len pre osoby, ktoré sa preukážu niektorým z potvrdení:

- o očkovaní proti ochoreniu Covid-19,

- o prekonaní ochorenia Covid-19,

- o negatívnom PCR/Ag teste,

- prípadne vykonaním testu/samotestu priamo u zamestnávateľa.

Ak sa nepreukážu, pôjde o prekážku a nebudú mať nárok na mzdu

"Ak sa po vydaní vyhlášky zamestnanci nepreukážu niektorým z uvedených potvrdení, nebudú môcť nastúpiť do práce a zároveň to bude považované za prekážku na strane zamestnanca, čiže nebudú mať nárok na mzdu a zároveň ani na kompenzáciu mzdy zo strany štátu," dodáva ministerstvo zdravotníctva.

Rezort intenzívne rokuje s rezortami práce a hospodárstva o spôsobe kompenzácie pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú zabezpečovať testovanie svojich zamestnancov. Do úvahy pripadajú možnosti finančnej kompenzácie alebo poskytnutie testov zamestnávateľom. O dátume zverejnenia a účinnosti vyhlášky ÚVZ SR, ako aj o spôsobe spolupráce so zamestnávateľmi a uvedením podmienky OTP pre zamestnancov do praxe, budú zainteresované inštitúcie bezodkladne informovať verejnosť, zamestnávateľov a samosprávy.