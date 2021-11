AKTUÁLNE Vláda by mala rokovať o tvrdom LOCKDOWNE: Tri týždne pre všetkých! V hre je aj núdzový stav

BRATISLAVA - Prísne opatrenia, ktoré zaviedla vláda od pondelka zrejme nebudú stačiť. Vláda by mala v stredu rokovať o zavedení prísneho lockdownu, ktorý by mal platiť pre všetkých. Návrh na trojtýždňové sprísnenie chce predložiť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

V stredu bude už tradične od desiatej zasadať vláda. Jednou z tém, o ktorých bude kabinet premiéra Eduarda Hegera diskutovať, má byť aj tzv. lockdown pre všetkých. Premiér o ňom hovoril už cez víkend v diskusnej relácii. Stane sa realitou to, čo ešte pred pár týždňami nikto nepredpokladal?

VIDEO Premiér Heger oznámil prísne opatrenia v rámci nového COVID automatu: Od pondelka platí lockdown pre nezaočkovaných

Aktualizované 12:56 Tvrdý lockdown a núdzový stav sú témy, o ktorých sa hovorí

V pondelok to pre médiá potvrdil minister vnútra Roman Mikulec. "Zavedenie tvrdého lockdownu je naďalej témou. Momentálne sú opatrenia nastavené tak, ako to bolo dohodnuté minulý týždeň, a je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že toto nie je len o tom, ako rozhodne vláda alebo konzílium odborníkov, ale o nás všetkých. Je to spoločná zodpovednosť," zdôraznil.

Nevylúčil, že sa o sprísnení opatrení bude vláda rozprávať aj v stredu (24. 11.) na rokovaní. "Téma lockdownu je stále na stole. Ak sa ukáže, že opatrenia nezaberú, budeme musieť pristúpiť k razantnejším opatreniam, a to je už len tvrdý lockdown," dodal Mikulec s tým, že téma núdzového stavu je rovnako aktuálna.

Aktualizované 12:24 V hre je aj núdzový stav

Ministerstvo zdravotníctva potvrdil, že Vladimír Lengvarský predloží návrh na sprísnenie opatrení. "Núdzový stav je stále v hre, minister zdravotníctva preto opätovne otvorí otázku o jeho zavedení. O jeho forme ešte prebehne diskusia so všetkými zainteresovanými. Vzhľadom na korektnosť voči partnerom budeme informovať komplexne po prerokovaní všetkých detailov vrátane prerokovania Vládou SR," povedala pre Topky hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Opatrenia sa zrejme sprísnia

Presne tak. Tohtoročné vianočne sviatky mali byť pokojné a mali sme si ich užiť naplno so svojimi blízkymi. Nízka miera zaočkovanosti a ešte nákazlivejší variant koronavírusu spôsobili, že sa zrejme ani tento rok nevyhneme tvrdému lockdownu. Práve o ňom by mala rozhodovať vláda.

Program 43. schôdze zatiaľ zverejnený nie je. Ako dodali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, na zajtra momentálne mimoriadne rokovanie vlády plánované nie je. Súčasné opatrenia, ktoré obmedzujú neočkovaných a v najhoršej fáze aj očkovaných, majú platiť tri týždne. Pokiaľ sa však situácia nezlepší, opatrenia sa môžu sprísniť. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ešte minulý týždeň uviedol, že prognózy zatiaľ o zlepšení situácie nič nehovoria

Heger pripustil tvrdý lockdown

Kľúčová je počet hospitalizovaných. Ak prekročíme hranicu 3200, Slovensko sa ocitne na prahu humanitárnej katastrofy. "V tejto fáze odporúčame prijatím uznesenia Vlády SR vypnúť COVID automat a aplikovať prísne celonárodné obmedzenia," píše sa v novom COVID automate. Zavedenie lockdownu pre všetkých bez ohľadu na očkovanie po vzore Rakúska nie je vylúčené. Ak sa epidemická situácia bude aj naďalej zhoršovať, opatrenia sa budú na budúci týždeň opäť sprísňovať.

Cez víkend to v diskusnej relácii uviedol Heger. Všetko podľa neho závisí od vývoja najbližších dní. "Oparenia, ktoré sme tento týždeň prijali, považujem za prísne, ale situáciu sledujeme. Ak sa to bude zhoršovať, budeme musieť ďalej opatrenia opäť sprísňovať. Nevidím zatiaľ reálne uvoľňovanie opatrení pre očkovaných," skonštatoval Heger.

Premiér pripustil zavedenie celoštátneho lockdownu, snahou je ochrániť nemocnice. Sprísnenie opatrení má tiež pomôcť stabilizovať situáciu pred Vianocami. "Hospitalizácia pacientov s COVID-19 tiež vytláča z nemocníc ostatných pacientov. Je neprípustné, aby zaočkovaní ľudia mali pre nezaočkovaných obmedzenú zdravotnú starostlivosť," uviedol Heger. Pripomenul, že nemocnice plnia najmä neočkovaní pacienti. Premiér tiež vyzval všeobecných lekárov, aby svojim pacientom vysvetľovali prínos očkovania.

Lengvarský predloží návrh

Návrh na prísny trojtýždňový lockdown majú riešiť lídri koalície aj na dnešnej koaličnej rade. Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na konferencii Vizionári. "Ja som bol pripravený stále a predložím ho znovu," povedal. S tvrdým lockdownom má problém strana SaS, ktorá nechce obmedzovať zaočkovaných. Lengvarský však nekomentoval, čo bude v prípade, ak s tým SaS súhlasiť nebude. Ak sa lockdown zavedie čím skôr, Vianoce už môžeme stihnúť bez prísnych opatrení. Lengvarský však dodal, že pôjde o prvé kolo lockdownu, pokiaľ by nezbral, môže trvať dlhšie.

Viacerí politici si vedia okamžitý lockdown predstaviť. Trojtýždňový lockdown pre všetkých by pred postupným sprísňovaním opatrení napríklad uprednostnil minister práce Milan Krajniak. Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini hovorí, že o tvrdom lockdowne možno uvažovať len vtedy, ak dokáže vláda zasiahnutým prevádzkam okamžite poskytnúť pomoc.