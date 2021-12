Vláda dnes prerokuje balík návrhov rezortu dopravy aj úpravu výdavkových limitov

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by mohlo tvoriť schémy štátnej pomoci a pomoci "de minimis" pre subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu do 31. decembra 2022. Návrh novely zákona o podpore cestovného ruchu z dielne rezortu dopravy, ktorý to má umožniť, by mala v stredu prerokovať vláda.