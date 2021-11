KORONAVÍRUS Slováci, pozor na túto zmenu: Pandemická PN je minulosť, takto to bude po novom!

BRATISLAVA - Slováci pozor. Po niekoľkých mesiacoch života s pandémiou prichádza v kontexte PN zmena, ktorú by si mali všímať všetci pracujúci. Začiatkom decembra totiž nastáva koniec zavedenej pandemickej PN, ktorú niekoľko mesiacov spravovala Sociálna poisťovňa. Tá teraz informuje, ako to bude s PN-kami pri covide a iných ochoreniach po novom.

archívne video

Pandemická dávka nemocenské od 1. decembra 2021 zaniká . Poistenci, ktorým ošetrujúci lekár uzná dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie, budú dostávať štandardnú dávku nemocenské tak, ako je to aj pri iných dôvodoch dočasnej pracovnej neschopnosti (choroba, úraz).

Poistenci, ktorým práceneschopnosť (PN) z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie vznikne ešte v novembri a bude im pokračovať v decembri, budú naďalej zo Sociálnej poisťovne dostávať tzv. pandemické nemocenské až do ukončenia PN. Tvrdí to vo svojom vyhlásení samotná poisťovňa.

Postupy sa nemenia

Pri nariadenej karanténe/izolácii bude pri vzniku práceneschopnosti postup poistenca od 1. decembra 2021 rovnaký ako doteraz pri tzv. pandemickom nemocenskom. Poistenec najskôr telefonicky, mailom alebo SMS správou kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.

Lekár zhodnotí, či sa naňho podľa príslušných nariadení Úradu verejného zdravotníctva vzťahuje karanténa, a ak o to pacient požiada, vystaví mu potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Tlačivo potvrdenia o PN lekár zasiela priamo Sociálnej poisťovni. Poistencovi-zamestnancovi tiež zostáva povinnosť o PN informovať svojho zamestnávateľa.

Ak bola práceneschopnosť z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie potvrdená pri osobnej návšteve pacienta u lekára, poistenec si uplatňuje nárok na nemocensk é štandardným spôsobom – zamestnanec odovzdá potvrdenie o PN zamestnávateľovi, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistený poistenec ho doručí pobočke Sociálnej poisťovne.

Takto sa vypláca dávka nemocenské

Za prvých 10 dní práceneschopnosti vypláca náhradu príjmu zamestnancovi jeho zamestnávateľ, pričom od 1. do 3. dňa PN patrí zamestnancovi náhrada príjmu vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) a od 4. do 10. dňa je to 55 % DVZ. Sociálna poisťovňa platí nemocenské až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55 % DVZ až do ukončenia PN lekárom. V prípade SZČO a dobrovoľne poistených vypláca dávku nemocenské Sociálna poisťovňa už od 1. dňa práceneschopnosti (prvé 3 dni 25 % DVZ a od 4. dňa 55 % DVZ).

Pri karanténe a izolácii nezabudnite aj na tento formulár

Aj od 1. decembra 2021 je v prípade PN z dôvodu karantény/izolácie potvrdenej lekárom „na diaľku“ dôležité, aby poistenci nezabúdali zaslať elektronickú žiadosť o dávku. Počas prechodného obdobia budú naďalej používať aktuálny formulár dostupný na Portáli e-Formulárov. Tento formulár využijú aj tí, ktorí ešte dodatočne požiadajú o vyplatenie pandemického nemocenského. Sociálna poisťovňa pripravuje nový e-formulár, ktorý bude k dispozícii v najbližších dňoch a verejnosť o tom bude včas informovať.

Tento spôsob žiadosti – prostredníctvom e-formulára – slúži len pre prípady práceneschopnosti z dôvodu karantény/izolácie, teda nie pre bežné prípady práceneschopnosti z dôvodu choroby či úrazu.

Ako je to so SZČO?

Samostatne zárobkovo-činné osoby a dobrovoľne nemocensky poistení by mali formulár žiadosti o dávku vyplniť a odoslať bezprostredne po vypísaní PN-ky lekárom či už na diaľku alebo po osobnej návšteve lekára. Zamestnanci budú e-formulár posielať iba v prípade, ak im PN z dôvodu karantény/izolácie bude trvať viac ako 10 dní.

V prípade bežnej PN na iné ochorenia či úraz je žiadosť o dávku – tlačivo o práceneschopnosti - potvrdené lekárom, podpísané poistencom a potvrdené aj zamestnávateľom. Ak lekár tlačivo o PN vystavuje spravidla „na diaľku“ z dôvodu karantény/izolácie pacienta, žiadosť nie je podpísaná poistencom, preto je potrebné poslať aj elektronickú žiadosť. Sociálna poisťovňa následne rozhodne o nároku na dávku.

Zdroj: Getty Images

Podmienky ostávajú rovnaké

Podmienky nároku na dávku sa tiež nemenia. Patrí k nim:

- existencia nemocenského poistenia v deň vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (pre všetky skupiny poistencov – zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby aj dobrovoľne nemocensky poistené osoby - DNPO),

- zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej výške a včas, s tolerovaným nedoplatkom nižším ako 5 € (iba SZČO a DNPO),

- absencia príjmu počas pracovnej neschopnosti (iba zamestnanec)

- 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti (iba DNPO).

Sociálna poisťovňa vyplatila od začiatku pandémie v období od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2021 spolu viac ako 3 230 000 dávok nemocenské, z toho bolo viac ako 860 000 dávok pandemické nemocenské.