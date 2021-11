V počte nakazených sme najhorší na svete: Ako to je s počtom obetí? Dátoví analytici hovoria o prekvapení

BRATISLAVA – Situácia na Slovensku je mimoriadne vážna, každý týždeň prekonáme rekordy z druhej vlny v počte infikovaných na koronavírus. Nemocnice sú plné, už je v nich hospitalizovaných vyše 3-tisíc pacientov. Okolité krajiny zavádzajú tvrdé lockdowny, my sme zatiaľ obmedzili len neočkovaných. Dáta bez pátosu sa však detailne pozreli na to, ako sa u nás vyvíja počet obetí na koronavírus. Podľa ich slov nie sme v súčasnosti ani v prvej desiatke najhorších čísel v Európe.

Za posledný týždeň pribudlo takmer 45-tisíc pozitívnych PCR testov a denne pribudnú do štatistík desiatky obetí. V súčasnosti sme v počte prípadov a ich nárastu najhorší na celom svete a opakuje sa tak situácia spred roka, kedy sme rovnako trhali rekordy.

Dátoví analytici z projektu Dáta bez pátosu však pripravili vizualizáciu počtu obetí v Európe. V súčasnosti má najhorší vývoj za týždeň na milión obyvateľov Bulharsko, a to 144 obetí. Nasleduje Gruzínsko (133), Lotyšsko (111), Rumunsko (105), Chorvátsko (99), Maďarsko (95), Moldavsko (88), Bosna a Hercegovina (79), Litva (75), Čierna Hora (63) a následne Slovensko (61). Najlepšie z celej Európy sú na tom v počte úmrtí na milión obyvateľov Francúzsko (5), Cyprus (4), Španielsko a Švédsko (3), Malta (2) a Írsko (0). To, ako sú krajiny zasiahnuté koronavírusom, ovplyvňuje aj očkovanie. Práve tie krajiny, ktoré majú najnižší počet obetí, majú najvyššie zaočkovanosti.

Dátoví analytici tvrdia, že počet obetí na Slovensku nie je taký zlý, ako je epidemická situácia. Priznávajú však, že počet obetí kopíruje situáciu spred dvoch týždňov. Teda obete z aktuálnych čísel uvidíme až na začiatku decembra. Okrem toho, podľa analytikov sa pred nami ocitnú aj ďalšie krajiny, ktoré sú síce teraz v rebríčku za nami, no ich počty obetí stúpajú. Tesne za nami je napríklad Slovinsko (60), Srbsko (57), Česko a Grécko s 54 obeťami na milión obyvateľov.

Zbytočné úmrtia

„PREKVAPENIE: Slovensku úmrtia za posledný týždeň klesli. Nie o veľa, ale ak sme mali za 7 dní do 14. novembra 333 úmrtí, tak za tento týždeň to je zatiaľ za 6 dní 263. Ak by bolo zajtra 70, tak sme na tom rovnako ako minulý týždeň,“ uviedli analytici. Za nedeľu však pribudlo 58 obetí, deň predtým to bolo 43 a za piatok 46. Ako dodali, každého zbytočného úmrtia na Slovensku je škoda. Podľa mnohých by totiž každé úmrtia bolo odvrátiteľné, ak by sme v rizikovej skupine 50 a viac rokov mali zaočkovaných dostatočný počet ľudí. To však nemáme.

„Obete sú v štatistike naviazané na počty hospitalizovaných a samozrejme na ich stav. Počet hospitalizovaných tento týždeň narástol len mierne o 15% na 3003 pacientov. Existujú argumenty, že sa do tých nemocníc pacienti nezmestia a určite je to v niektorých zo 140 nemocníc pravda. Ale nie všade. Uvidíme na obetiach,“ konštatovali s tým, že od 1. augusta máme počas delta vlny 1326 úmrtí, pričom za posledný týždeň to je priemerne 45 denne a za november 40 obetí denne. Poukázali na to, že v špičke druhej vlny sme denne mali priemerne 100 obetí koronavírusu, a to relatívne dlhé obdobie. Podľa slov analytikov pokles tempa rastu počtu obetí o niečom svedčí.

„Ak je v treťom týždni novembra nárast oproti druhému týždňu novembra žiadny v úmrtiach, a dokonca vidíme pokles rastú príjmov do nemocníc v druhom týždni novembra oproti prvému týždňu novembra na polovicu (z 50% na 25%), tak možno reálne v počte skutočných ľudí pobehujúcich po Slovensku s vírusom v I. týždni novembra oproti poslednému týždňu októbra nenastal reálny vysoký nárast a počty skutočných prípadov (nie nameraných: počty testov boli o 10,000 denne menej) prestali strmo rásť, kulminovali a následne sú nejakú dobu (pár týždňov) stabilné. Možno,“ upozornili s tým, že celkovo sme v druhej vlne mali 12,5-tisíca úmrtí na koronavírus, 15-tisíc úmrtí v súvislosti s koronavírusom a 17,5-tisíca nadmerných obetí oproti iným rokom.

V súčasnosti však máme pri štatistikách úmrtí na koronavírus desatinu obetí v porovnaní s druhou vlnou. Priemerný vek obetí pritom je 74 rokov a zvyčajne majú dve závažné diagnózy, ktoré im priebeh ochorenia sťažil. Okrem toho 90 percent obetí sú ľudia nad 60 rokov a viac ako 95 percent obetí sú ľudia nad 50 rokov. Úmrtia detí sú nulové a zriedkavé boli podľa analytikov aj v druhej vlne. „Pred odchodom na II. svet samozrejme pacienti zaplnia nemocnice a nie je kapacita liečiť iné choroby, je obmedzená. To zažívame teraz. Potrebujeme, aby tí seniori nemocnice neplnili (2/3 pacientov sú seniori nad 60 rokov). Už ich prišlo v delte 8-tisíc do nemocníc, z čoho 4/5 boli neočkovaní. Takže neočkovaných seniorov prišlo do nemocníc 6400,“ uviedli analytici.

Dáta bez pátosu sa pozreli aj na aktuálny vývoj zaočkovanosti Slovenska. Od ohlásenia sprísnenia pravidiel pre neočkovaných Slovákov sa totiž čoraz viac ľudí dáva očkovať a trhajú sa rekordy za posledné mesiace v počte podaných vakcín. „Ak by som mal ja žiť s rizikom, že sa na 1/30 alebo 1 z 30 v skupine alebo 3% z nás dostane s kovidom do špitála do Vianoc 2021, tak by som sa určite dal zaočkovať. Kapor za stolom s rodinou je lepšia perspektíva, ako chryzantémy na hrobe. Okrem toho sú pohreby teraz obmedzené do 10 ľudí, takže ani toto nie je dobrá perspektíva,“ upozornili. Na záver uviedli, že normálne za týždeň zomrie asi 200 ľudí z milióna obyvateľov, v zime ich je v priemere až 220. Tých 60 obetí koronavírusu je v súčasnosti navrch. „A Bulharsko už má cez 100-ku navrch tretí mesiac a nedovidí konca,“ uzavreli.