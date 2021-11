Dáta bez pátosu prišli s dobrými správami: Svetlo na konci tunela! V týchto okresoch sa situácia zlepšuje

Podľa mnohých odborníkov je situácia na Slovensku mimoriadne kritická. Za utorok v krajine pribudlo 8342 prípadov pozitívne testovaných po PCR teste, vyše 1500 po teste antigénovom. Lôžka v nemocnici sa pomaly, ale isto zapĺňajú a situácia v nemocniciach začína byť veľmi kritická. Až natoľko, že konzílium odborníkov navrhlo sprísniť súčasné opatrenia - zvýhodňovali by očkovaných a znevýhodňovali neočkovaných.

Archívne VIDEO Konzílium navrhlo sprísniť opatrenia: Nákupné centrá len pre očkovaných a prekonaných!

Podľa dátových analytikov z projektu Dáta bez pátosu aj keď bol za utorok rekord, za stredu nebude, keďže bol sviatok. Oba dni sú však pre slovenské štatistiky problémom, pretože majú ďaleko od reality. "Keď bolo treba minulé Vianoce ísť (aj na požiadanie lekárov) aj do tabloidov, tak sme išli a cez Vianoce sme na základe analýzy dát napísali, že v máji budeme mať 15-tisíc obetí a deti nepôjdu do školy, ani keby I. polrok predĺžili až do jarných prázdnin. Aj sa s nami premiér stavil a 3x prehral. Nazvali to „strašná predpoveď“ od dátbezpátosu. Bola a aj sa naplnila do bodky. Vtedy bolo treba odkresliť tých 15000 z excelu," napísali.

Nemyslia si však, že v aktuálnom mimoriadnom stave budeme do Veľkej noci, ako tomu bolo počas jarnej vlny. Okrem toho konštatujú, že každá obeť tretej vlny je zbytočná a rovnako sú mnohé okresy, najmä na východe Slovenska, zbytočne v strese. Problémom je podľa ich slov aj napätá situácia so zdravotníkmi, ktorí sú vyčerpaní, frustrovaní a dennodenne nasadzujú svoje životy v boji s pandémiou.

"Lebo majú okolo seba občanov, ktorí si urobili vlastný výskum. A hlavne ho robili na svojich rodičoch a prarodičoch. Tak dobre. Pokračujte výskumníci a mudrci. Ak chcete starkým dopriať tieto Vianoce pri stole s kaprom a nie na cintoríne pod chryzantémami, tak ich teraz nikde nepustite, doneste im jedlo, lieky a pustite im telku. Volajte im a čítajte im z peknej knihy. 2-3 týždne to vydržia v „zlých“ okresoch a možno aj dlhšie," upozornili analytici na nepriaznivú situáciu v mnohých okresoch.

Pre ľudí však majú aj dobré správy, ktoré by mohli byť svetlom na konci tunela. Poukázali na to, že menej ako polovica zo 72 okresov je alebo v miernom raste, alebo v miernom poklese. Potom tu sú okresy s výraznejším poklesom, aj z mimoriadne vysokej incidencie. Vysvetlili, že už dlhšie upozorňovali na to, že tento stav príde. Ešte pred dvomi týždňami vykazovali klesajúcu incidenciu len dva okresy, dnes je ich počet na čísle 30. Medzi nimi napríklad Stará Ľubovňa, Bardejov, Snina, ale aj Liptovský Mikuláš. Všetky tieto okresy boli naplno zasiahnuté treťou vlnou a boli medzi prvými, ktoré sa prefarbili na mape COVID automatu na čierno.

"Ak niekto rozumie trendom, tak tento je dobrý. A dobre je, že to nie sú len okresy s 12-tisíc obyvateľmi. Sú tam ja krajské mestá a okresy s viac ako 100 tisíc obyvateľmi. Sú to čísla vrátane toho dnešného „rekordu“. Toto sú čísla pozitívnych testov. Príjmy do nemocníc sú oneskorené o týždeň," konštatovali analytici a dodali, že tým pádom vrchol príjmov do nemocníc ešte len príde. Napriek tomu ostávajú optimisti a tvrdia, že aj v tomto ukazovateli začnú čísla postupne klesať.

"Nejdeme sa rozpisovať o motivácii pri riadení eliminácie rizík v tak nepríjemnom projekte ako je Boj s pandémiou COVID-19. Je jasné, že záchranári, očkujúce tímy, lekári, sestry, sanitári, vodiči, pomocný personál, policajti, vojaci, psychiatri, laboranti, sociálni pracovníci v DSS/ZSS chodia do práce na dennú alebo na nočnú s tým, že to IDÚ DAŤ A ZVLÁDNUŤ. A z roboty idú rovnako s pocitom, že tie šialene dramatické situácie zvládli a dali to. Obete budú a budú aj zbytočné. Ale určite potrebujeme, aby všetci v prvých líniách prišli do práce aj zajtra a pozajtra. Mnohí máme také zamestnanie a mnohí zatíname zuby," uzavreli.