Európska komisia zverejnila jasné štatistiky: Slovensko je na tom veľmi zle! Kde je situácia najlepšia?

Od štvrtku od polnoci platí na Slovensku lockdown. Mnohé prevádzky museli zatvoriť, ľudia majú k dispozícii isté výnimky, vďaka ktorým môžu odísť z domu. Denne nám pribudnú desaťtisíce nových prípadov a desiatky úmrtí. Situácia však nie je dobrá ani v okolitých krajinách – naši najbližší susedia tiež bojujú s mimoriadne silnou treťou vlnou, ktorá robí problémy nielen ľuďom, ale aj ekonomike a zdravotníctvu. Mnohé sa rozhodli opäť zaviesť prísne opatrenia – napríklad Rakúsko zaviedlo na tri týždne oveľa prísnejší lockdown, ako máme u nás a zaviedli aj povinné očkovanie ľudí.

Archívne VIDEO Vláda prijala tvrdý LOCKDOWN na dva týždne pre všetkých bez výnimky, platí aj zákaz vychádzania

Mnohí odborníci vzniesli na schválené opatrenia vlnu kritiky a tvrdia, že to nebude stačiť. Situácia je naozaj mimoriadne vážna. Európska komisia však nedávno prišla so zaujímavým grafom – ten sa týka vývoja zaočkovanosti v tej-ktorej krajine a vývoj obetí koronavírusu. Na popredných priečkach grafu sú krajiny ako Írsko, Portugalsko, Čierna Hora, Dánsko či Belgicko, ktoré majú naozaj silnú zaočkovanosť nad 85 percent. V prípade prvých troch spomenutých to je dokonca vyše 90-percentná zaočkovanosť dospelej populácie.

Slovensko je, žiaľ, na spodných priečkach s jednou z najhorších zaočkovaností na európskom kontinente. Za nami je už len Rumunsko a Bulharsko. Na grafe je však jasne vidieť, že čím vyššia zaočkovanosť, tým menej obetí na milión obyvateľov za 14 dní. Výnimku tvoria len Belgicko, kde hlásia v priemere 29 obetí na milión obyvateľov za dva týždne a Slovensko, ktoré má napriek nízkej zaočkovanosti rovnaký počet obetí.

Dôvodov môže byť zrejme viac, napríklad aj to, že v porovnaní s inými krajinami sme ešte nemali vrchol delta vlny a začala u nás oveľa neskôr. Avšak, napríklad Bulharsko má s 29 percentnou zaočkovanosťou v priemere 325 obetí a Rumunsko s 43 percentnou zaočkovanosťou 43 obetí na milión obyvateľov za 14 dní. Vysoký počet úmrtí (266) má aj Lotyšsko so 66 percentnou zaočkovanosťou – a to 266 obetí.

„Záver je jasný. Plne zaočkovaní ľudia majú menšiu pravdepodobnosť úmrtia na Covid19 ako tí, ktorí nie sú zaočkovaní. Údaje z niekoľkých krajín EÚ tiež ukazujú, že u očkovaných ľudí je menej pravdepodobné, že budú hospitalizovaní v dôsledku COVID19. Očkovanie nám pomáha proti závažným príznakom COVID19,“ napísala eurokomisia na sociálnej sieti. Pridali k tomu aj vývoj hospitalizácii v troch rôznych krajinách s tromi rôznymi mierami zaočkovanosti – v Írsku (93%), Luxembursku (76%) a na Slovensku (54%). Vo všetkých troch krajinách je totiž možno vidieť rovnaký trend – a to, že drvivú väčšina hospitalizovaných tvoria neočkovaní pacienti.

