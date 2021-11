Lengvarský nevedomky vysmial Krajčího: Hračkárska očkovacia kampaň? Hlavne mala prísť takmer o rok skôr!

archívne video

Lengvarský bol totiž dnes na obed hosťom v diskusnej relácii Braňa Závodského na rádiu Expres, kde sa rozprávali aj na tému vyhlásenia šéfa OĽaNO, ktorý kampaň od Lengvarského hodnotil ako mimoriadne trápnu až hračkársku. Matovič nezabudol spomenúť, že sa do nej naliali značné finančné prostriedky.

Matovičov náklad

"Čo sa týka očkovania, Lengvarský katastroficky zlyhal. Neexistuje krajina, kde by opozícia huckala ľudí proti očkovaniu," povedal o ministrovi pred časom v tej istej relácii minister financií a vicepremiér Igor Matovič. "Ja som za 7-8 mesiacov od neho nezaregistroval jeden, jediný nápad, ako zlepšiť zaočkovanosť. Keď sme mu dali peniaze na očkovaciu kampaň, nakoniec prišiel s kampaňou, ktorá je doslova trápna," povedal Matovič s tým, že kampaň je v jeho očiach až hračkárska.

Budú aj ďalšie, vianočné spoty, sľubuje Lengvarský

Dnes na jeho slová konečne mohol zareagovať minister Lengvarský. "Ja som tie spoty videl. Vyšli z nejakej súťaže, ktorá bola vyhlásená. Nechceli sme ju robiť agresívne, ale v štýle, ktorý nie je konfrontačný," vysvetľuje minister zdravotníctva. Podľa neho však ešte týmto spotom nie je zďaleka koniec "Príde aj kampaň ktorá bude súvisieť s Vianocami," ohlasuje blížiacu sa kampaň Lengvarský.

Nehovorím, že to bolo geniálne, sype si popol na hlavu minister

Lengvarský prišiel do štúdia povedať aj prečo sa kampani rezort nevenoval trocha viac. "Myslím si, že sa bolo treba sústrediť na veci, ktoré zvýšia očkovanosť," hovorí o inej, dôležitejšej práci počas pandémie minister. "Každý má právo na svoj vlastný názor," zareagoval priamo na slová Matoviča generál Lengvarský. Hneď na to ale povedal, že spôsob zavedenia a vôbec začatia kampane bol omeškaný ešte oveľa viac, a to až do čias, keď bol ministrom ešte Matovičov obľúbenec Marek Krajčí (OĽaNO).

Kampaň mala vraj prísť ešte za Krajčího

"Nehovorím, že kampaň je geniálna, ale možno mala prísť trochu skôr. Tak .. o možno rok alebo trištvrte roka skôr," povedal Lengvarský, pričom je pomerne jednoduché si odvodiť, kto bol pred trištvrte rokom ministrom zdravotníctva.

"Môžeme sa inšpirovať zahraničím. Česko má agresívnu kampaň. Je v hre aj pozastavenie preplácania testovania," avizuje možné zmeny v očkovacej kampani minister.

Fakt, že česká kampaň je poriadne brutálna, potvrdzuje aj obrázok nižšie. Do reklamných bannerov sa totiž dostali zábery priamo z nemocníc či pohľady na mŕtve telá, ktoré napadol covid.

Naša očkovacia kampaň je v porovnaní s tou českou skutočne oveľa jemnejšia.