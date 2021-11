Matovič je opäť ako utrhnutý z reťaze: Lengvarský úplne zlyhal, jeho očkovacia kampaň vyzerá ako hračkárska!

BRATISLAVA - Už, už to vyzeralo, že expremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa po dlhšej dobe vzdal otvorenej a ostrej kritiky do vlastných radov, no opäť sa k tomu vracia. Líder OĽaNO sa najnovšie opäť obul do vlastného nominanta, ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, ktorý podľa neho viackrát zlyhal, a to dokonca aj v očkovacej kampani, ktorú Matovič zniesol pod čiernu zem!

Kedysi podobným spôsobom kritizoval Sulíka

Matovič svoju nespokojnosť s výkonom funkcie Lengvarského vyjadril naživo vo vysielaní v rádiu Expres u Braňa Závodského. Podobnú kritiku kedysi adresoval niekdajšiemu (podľa prieskumu verejnej mienky) najobľúbenejšiemu členovi vlády Richardovi Sulíkovi, s ktorým je už vraj ale zadobre. "Včera sme mali stretnutie k inej téme. Normálne sa bavíme. Ja sa snažím mať normálny, férový vzťah," povedal Matovič. Zopakoval tiež slová o Sulíkovom ranči, kde chce po voľbách líder SaS definitívne stráviť nasledujúce obdobie. Tým Matovič vysvetľoval Sulíkovu vetu o tom, že s Matovičom už vraj nikdy vládnuť nebude.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Prišiel na rad Lengvarský

Teraz je však hlavným terčom kritiky niekto iný, a opäť, akoby náhodou, je to aktuálny najobľúbenejší člen vlády - Vladimír Lengvarský ako minister zdravotníctva. Je to pritom nominant jeho vlastného hnutia OĽaNO. Matovičovi prekáža výkon jeho mandátu a aktuálny stav pandémie koronavírusu na Slovensku. Nedá mu spávať ani prebiehajúca očkovacia kampaň rezortu zdravotníctva. "Niekedy sa niekto chváli perím, za ktoré nemôže," začal zľahka kritizovať chválenie Lengvarského za posunutie nemocničnej reformy do druhého čítania.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Toto je Krajčího reforma, nie Lengvarského, vyhlasuje Matovič

"Priamo na tej tlačovej konferencii bol Marek Krajčí, čo je primárne jeho reforma, čo priznal aj pán Lengvarský," prisudzuje zásluhy bývalému ministrovi Matovič. "Čo sa týka očkovania, Lengvarský katastroficky zlyhal. Neexistuje krajina, kde by opozícia huckala ľudí proti očkovaniu," povedal o ministrovi Matovič. "Ja som za 7-8 mesiacov od neho nezaregistroval jeden, jediný nápad, ako zlepšiť zaočkovanosť. Keď sme mu dali peniaze na očkovaciu kampaň, nakoniec prišiel s kampaňou, ktorá je doslova trápna," povedal Matovič s tým, že kampaň je v jeho očiach až hračkárska.

V očkovaní zlyhal, je to hračkársky trápna kampaň

"Ja to vidím tak, že je to hračkárska kampaň. Išli na to milióny eur. Kampaň sa spúšťa vtedy, keď nám horí celý dom. Toto sú jeho zlyhania," opakuje Matovič. Jedným dychom ho však pochválil za to, že si tvrdo ide za nemocničnou reformou. "Nominovali sme ho my, ale áno, som predsedom najväčšieho vládneho hnutia. Držím mu palce pri spomínanej reforme, ale pri očkovaní zlyhal," zopakoval Matovič.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel