Očami farmácie vyvracajú známy hoax: Zaočkovaná Adela je menšie riziko ako nezaočkovaný Marián! Tu je dôvod

Ešte koncom minulého týždňa zverejnil projekt Očami farmácie sériu obrázkov, pomocou ktorých vysvetľujú, ako očkovaní ľudia nešíria koroanvírus. Poukázali na to prostredníctvom tzv. spolupráce pre Slovensko. Ide o kampaň, ktorú vytvoril považskobystrický lekár Milan Kulkovský spolu s herečkou Kristínou Tormovou a ďalšími influencermi, aby zvýšili povedomie o vakcínach.

Archívne VIDEO Konzílium navrhlo sprísniť opatrenia: Nákupné centrá len pre očkovaných a prekonaných!

Podľa projektu totiž existuje mylná predstava, že očkovaní ľudia šíria koronavírus rovnako, ako neočkovaní. Ide o názor skupiny antivaxerov, ktorí ho vo veľkom prezentujú na sociálnych sieťach. Avšak, problematiku vedci demonštrovali na dvoch ľuďoch – zaočkovanej Adele a nezaočkovanom Mariánovi. Ako poukázali, obaja boli vystavení rovnakej vírusovej náloži koronavírusu, ktorá im v rovnakom čase vchádza do dýchacích ciest.

Zdroj: Getty Images

„Vírusové častice v tele nezaočkovaného Mariána hľadajú bunky, ktoré by mohli napadnúť. Keď vírus bunku nájde a vstúpi do nej, začne sa rýchlo replikovať,“ vysvetľujú autori projektu, ktorí dodávajú, že v určitom bode je vírusu v tele Mariána toľko, že sa stáva nákazlivý. A zvyčajne sa tak deje do 48 hodín pred objavením prvých príznakov. Tie môžu byť rôzne – strata chuti a čuchu, bolesti kĺbov, hlavy, horúčka, sťažené dýchanie.

Prínos očkovania

Keď sa však rovnaká vírusová nálož dostane do tela zaočkovanej Adely, pre vírus je ťažšie nájsť bunky, ktoré by mohli napadnúť. Dôvodom je imunita, ktorú Adela získala po aplikovaní vakcíny do tela. Imunita, ktorú Adela má, ju natoľko chráni, že vírus ľahko rozpozná a zničí ho. „Dôležité je, že vírus je zničený ešte pred vstupom do našich buniek, a preto sa nemôže replikovať. A keďže sa nemôže replikovať, očkovaný sa nestáva nákazlivým. Tento jav sa nazýva „sterilizujúca imunita“, ktorá v prvom rade zabraňuje infekcii,“ vysvetľujú autori.

Priznali však, že nie každý očkovaný získa sterilizačnú imunitu, avšak, vakcíny proti koronavírusu pomáhajú približne o 50 až 75 percent znížiť riziko počiatočnej infekcie. Aj to je podľa autorovo projektu dôvod, prečo očkovanie zlepšuje situáciu – očkovaný totiž nemôže preniesť infekciu, ktorú nikdy nedostane.

Vakcíny nie sú dokonalé

Očami farmácie však poukazuje aj na ďalší známy fakt – aj keď sa očkovaná osoba nakazí, predstavuje pre spoločnosť oveľa menšie riziko, ako nakazený neočkovaný. „Vakcíny nie sú dokonalé. Pár nešťastníkov sa môže nakaziť aj v prípade, že sú plne zaočkovaní (sú to hlavne ľudia s oslabeným imunitným systémom alebo ľudia, ktorí sú vystavení vysokej dávke vírusu – zdravotníci). Imunita navodená vakcínou nemusí dokázať odraziť útok všetkých vírusových častíc,“ uviedli autori projektu s tým, že vírus následne napadne aj bunky zaočkovanej Adely.

Tým sa vírus replikuje a Adela sa stáva infekčnou. Avšak, v porovnaní s Mariánom, ktorý je rovnako nakazený, ale neočkovaný, je menej infekčná. A to z dvoch dôvodov. Prvým je, Adela sa vďaka očkovaniu vírusu zbaví skôr, v priemere do troch až šiestich dní, kým neočkovaný Marián to zvládne v priemere až za 13 až 18 dní. Adelin imunitný systém už totiž vírus pozná a vie, ako s ním bojovať.

A aj keď bude počet produkovaných vírusových častíc prvé dní u Mariána a Adely rovnaký, Adela bude vďaka očkovaniu produkovať oveľa menej infekčných vírusových častíc. Teda tých, kvôli ktorým by nakazila ďalších ľudí. Tieto fakty však pravidelne prevracajú odporcovia očkovania. „Áno, zaočkovaní ľudia šíria vírus, ktorý je menej infekčný. A tým pádom zaočkované osoby prenášajú koronavírus menej,“ priznalo Očami farmácie, ktoré sa opiera aj o viaceré štúdie.

Inými slovami – je malá pravdepodobnosť, že sa Adela po očkovaní nakazí, ale ak by sa tak stalo, bude šíriť menej infekčný vírus kratšiu dobu v porovnaní s neočkovanou osobou. „Práve z týchto dôvodov je Adela prínosom pre spoločnosť, keďže ku komunitnému prenosu prispieva vôbec alebo výrazne menej, ako Marián,“ uzavreli.