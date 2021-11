Arrive chýba zhruba 100 vodičov: Utorok bude rovnako problémový, uviedol Droba

Juraj Droba

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

BRATISLAVA - Novému regionálnemu dopravcovi v Bratislavskom kraji, spoločnosti Arriva, chýba zhruba 100 vodičov. Po rokovaní s dopravcom pre pondelkový výpadok regionálnych autobusových spojov to vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraj Juraj Droba s tým, že k podobnému výpadku dôjde aj v utorok (16. 11.). Od Arrivy požaduje, aby do deviatich pracovných dní prišlo k "citeľnému zlepšeniu". Prioritou sú najmä spoje, ktoré vozia deti do školy a ľudí do práce. K zlepšeniu musí podľa Drobu prísť najmä v okresoch Senec a Pezinok