Firmu, do ktorej investovala Matovičova žena, vyšetruje NAKA: Má ísť o podvod a zvýhodňovanie veriteľa!

Podvod ohľadom zvýhodňovania veriteľa

O vyšetrovaní zadlženej investičnej spoločnosti píšu Aktuality.sk. Polícia v súvislosti s pôsobením Arcy v posledných mesiacoch rozbehla rozsiahle vyšetrovanie pre viacero trestných činov. Pre portál to potvrdila hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. V prípade sa hovorí o trestnom stíhaní pre podvod, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, poškodzovanie aj zvýhodňovanie veriteľa. Matovič v septembri 2020 tvrdil, že jeho manželka nedala do firmy Arca Capital ani euro, no do jej blízkej spoločnosti Arca Investments. Jeho manželka vraj nemá vyplatenú ani jednu z troch zmeniek, ktorú tam mala.

"V súčasnosti prebiehajú znalecké skúmania účtovnej dokumentácie. Obvinenie nebolo vznesené žiadnej osobe. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nebude Úrad špeciálnej prokuratúry v súčasnosti poskytovať podrobnejšie informácie," doplnila hovorkyňa.

Aj Arca podala trestné oznámenie, vyšetrovateľ ho odmietol

Aj spomínaná spoločnosť Arca Capital podala trestné oznámenie. Jej predstavitelia mali v týchto dňoch podozrenie, že sudcovia, ktorí o osude firmy rozhodovali, sa mohli dopustiť ohýbania práva. Predstavitelia Arcy však neuspeli a vyšetrovateľ pred niekoľkými dňami ich trestné oznámenie odmietol, pretože podľa neho nebol dôvod na začatie trestného stíhania.

Pohľadávky manželky expremiéra

Ešte v marci a v apríli minulého roka došlo na splatnosť pohľadávky manželky expremiéra Matoviča. Klienti Arcy sa okamžite hlásili k ich výplate, finančná skupina však nemala dostatok financií na takýto úkon.

Drobným investorom aj veľkým spoločnostiam preto dlhuje spolu niekoľko miliónov eur. Situácia sa natiahla až tak, že firma skončila v reštrukturalizácii. Veriteľom tak sľúbili, že by do piatich rokov mohli dostať späť aspoň polovicu svojich peňazí.

Matovičová si uplatňuje tri stotisícové zmenky

Svoju pohľadávku si na Mestskom súde v Prahe prihlásila v júli tohto roka aj samotná Pavlína Matovičová. Podľa českého insolvenčného registra si v reštrukturalizácii uplatňuje tri zmenky v hodnote 239-tisíc eur, 239-tisíc eur a 215-tisíc eur. Prvá z nich by mala byť splatná v auguste tohto roka, druhá o rok a tretia o dva roky.

Pád spoločnosti

Čo však spôsobilo pád Arcy tkvie len v jej vnútri. Proti sebe sa postavili jej samotní predstavitelia Pavol Krúpa a jeho súčasný väčšinový vlastník Rastislav Velič, ktorí boli kedysi najlepšími priateľmi. Obaja mali nájsť nezhodu aj pri zmluve, ktorú mali v decembri 2016 za Arcu podpísať Velič a ďalší predstaviteľ Arcy Henrich Kiš na jednej strane a Peter Horváth zo spoločnosti Reality fond na strane druhej.

Krúpa postup NAKA prekvapivo víta. Vidí to v tom, že dochádza k znižovaniu hodnoty majetku spoločnosti. "Ja sám som podal viacero trestných oznámení pre zvýhodňovanie aj pre poškodzovanie veriteľa a porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Na základe ďalšieho môjho trestného oznámenia NAKA vlani aj zasahovala," tvrdí.