Lengvarský o covid automate: V týchto chvíľach sa rozhoduje, detaily sa možno dozvieme už zajtra!

Vladimír Lengvarský

Zdroj: TASR/Martin Baumann, MZ SR

BRATISLAVA – Konzílium odborníkov, ktoré má zmeniť COVID automat, zasadá už teraz. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Poukázal na to, že dokumenty majú byť predstavené v pondelok (15.11.) a sprísnené opatrenia by mali byť schválené na utorkovej (16.11.) vláde.