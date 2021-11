AKTUÁLNE Matovič predstavuje poslednú časť reformy: Oznámil zníženie daní pre podnikateľov

VIDEO Matovič predstavuje tretiu časť daňovo-odvodovej reformy:

daň z príjmu pre právnické osoby sa má znížiť z 21 na 19 %

zvýšiť sa má daň z dividend

dynamické zmeny pre firmy, zavedenie skupinového zdaňovania v prípade jedného vlastníka viacerých firiem

zavedie sa e-faktúra

vyššie dane pre banky, oligopolov a monopolov, rýchlejšie odpisy produktívneho majetku

Nižšia daň pre podnikateľov

Daň z príjmu pre právnické osoby (DPPO) by sa mohla znížiť z 21 % na 19 %. Podnikatelia by zároveň mohli mať flexibilné odpisy majetku na produktívne investície či možnosť tzv. skupinového zdaňovania. Hovorí o tom tretia časť návrhu daňovo-odvodovej reformy, ktorú v utorok na tlačovej konferencii predstavil minister financií Igor Matovič. Financovať to plánuje napríklad zvýšením daní bánk, oligopolov a monopolov či dane z dividend.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Úspora pre podnikateľov zo zníženia DPPO by mala predstavovať 273 miliónov eur ročne. "Chceme, aby sa podnikateľom ľahšie dýchalo a aby mohli tie usporené prostriedky investovať viac do svojho podnikania," priblížil Matovič.

Flexibilné odpisy majetku a skupinové zdaňovanie firiem

Druhý návrh hovorí o zavedení flexibilných odpisov majetku na produktívne investície. Podnikateľ, ktorý nakúpi prostriedky napomáhajúce k vyššej produkcii, by mal mať slobodu v tom, ako rýchlo si investíciu odpíše do nákladov. Malo by to podnikateľom priniesť úsporu 200 miliónov eur ročne. Matovič to považuje za najrozumnejšiu podporu investícií, lebo je to podpora pre ľudí, ktorí už počas podnikateľského života ukázali, že sú schopní produkovať zisk.

Zaviesť chce tiež skupinové zdaňovanie. "Majiteľ viacerých firiem sa môže rozhodnúť pre skupinové zdaňovanie, ktorým si vysporiada medzi svojimi firmami zisky a straty," ozrejmil Matovič s tým, že to neznamená, že firmy budú mať jedno účtovníctvo. Toto opatrenie by podľa jeho slov spôsobilo štátu výpadok 30 miliónov eur ročne.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Odkiaľ na to chce vziať?

Zdroje financovania predstavených zmien plánuje minister financií nájsť vo zvýšenej dani z dividend zo 7 na 9 %. To by malo priniesť 26 miliónov eur. Prostriedky financovania majú plynúť aj prostredníctvom zavedenia e-faktúry. "Je to niečo podobné ako dnes máme eKasu," dodal Matovič s tým, že Maďarsku to pomohlo eliminovať podvody. Rezort financií očakáva dodatočný prínos z eliminácie podvodov vo výške 127 miliónov eur.

Vyššie dane pre banky

Matovič navrhuje tiež zaviesť vyššie dane bánk, oligopolov a monopolov, z ktorých chce získať 200 miliónov eur. Z opatrení proti podvodom by malo plynúť 60 miliónov eur. Ďalších 100 miliónov eur by mali priniesť dynamické efekty. Verí, že podnikatelia po prijatí avizovaných zmien dostanú väčšiu chuť podnikať.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Minister zároveň avizoval reštauračný balík zmien a úpravy pri dani z príjmu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Tie by mali byť predstavené samostatne na tlačovej konferencii v piatok (19. 11.) popoludní.

SZČO a reštauračné zmeny si minister nechal na neskôr

Predseda OĽaNO však nepredstavil úplne všetko ani v "posledný deň" predstavovania tejto reformy a ako aj sám povedal "z reformy sa stáva niečo, čo ani neviem pomenovať" s tým, že problematika zdaňovania príjmov SZČO osôb a reštauračných zmien si vicepremiér nechal na koniec týždňa.

Vyjadril sa aj k Zuzane zo Solivaru

Minister sa po tlačovej konferencii tiež nechal počuť, že v prípade známej Zuzany zo Solivaru (z prvej časti očkovacej lotérie) má práve ona teraz možnosť žalovať štát o ušlú výhru. "Dúfam, že ten súd vyhrá," dodal Matovič.