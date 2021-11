Radičová adresovala politikom ostrú kritiku: Nie sme normálna krajina! Prerazili sme dno, sme v šádiu rozpadu

BRATISLAVA – Situácia v krajine nie je priaznivá – zaočkovaných je len niečo málo viac ako 2,5 milióna ľudí a stále chýbajú státisíce v rizikových skupinách ľudí nad 50 rokov. Okrem toho sa krajina musí vysporiadať s urážkami lekárov a zdravotníkov či organizované nájazdy antirúškarov do obchodov. Ako na aktuálnu situáciu reaguje expremiérka a sociologička Iveta Radičová? Tá to povedala jasne!

Koronavírus, reforma nemocníc a súdnej mapy, sporný paragraf 363, vláda kríza – to všetko sú témy, ktoré sa v poslednom období pretriasali hore-dolu. Politikov však najviac zamestnáva pandémia koronavírusu a tretia vlna zapríčinená tzv. delta variantom. Situácia na Slovensku vôbec nie je dobrá a môže za to aj nízka miera zaočkovania.

Podľa expremiérky Ivety Radičovej zažívame závratnú zmenu, na ktorú si musíme zvyknúť. Okrem toho prežívame veľa neistôt a podľa sociologičky je prirodzené, že v nás narastá hnev, nepokoj, až agresivita. „Hľadáme totiž oporný bod, chceme vedieť, kde je pravda, niekomu dôverovať,“ uviedla Radičová v relácii Ide o pravdu. Ako vysvetlila, nejde však iba o problém Slovenska, ale aj iných krajín. Mnohé vyspelé krajiny podľa jej slov zápasia s napätím spoločnosti, čo spôsobí ešte väčšie zdramatizovanie a prerastanie do agresivity.

Okrem toho tvrdí, že ešte nikdy sme neboli obkolesení toľkými protichodnými informáciami, ako tomu je teraz, a tak sa v súčasnosti sporíme o fakty. Avšak, hľadať tú správnu pravdu v tom množstve informácií je podľa Radičovej najťažšou úlohou, s ktorou sa budeme musieť popasovať, a preto by sme nemali poľaviť. „Svetu vládnu informácie. Už to nie je tak, že protestujem za svoj názor, ale tie protesty sa radikálne zmenili, zmenili svoju povahu a už to tak nie je o presadení sa, ale o likvidácii, umlčaní tých iných,“ povedala expremiérka s tým, že ide o mimoriadne nebezpečný a zásadný posun.

Podľa slov Radičovej je veľmi vážnym zdrojom napätia aj to, že sociálno-ekonomická situácia nie je priaznivá už 12 rokov. Poukázala na to, že v okolí hlavného mesta riešia ľudia úplne iné problémy, ako niekde v regiónoch – tam je hlavným problémom strach o stratu pracovného miesta.

Radičová rovnako tvrdí, že aj keď majú ľudia viaceré ľudské práva, nemôže byť sloboda slova a prejavu braná na úkor zdravia. Okrem toho načrtla aj ďalší vážny problém. „Nemôžeme sa vyhrážať policajtovi, nech im zahynú deti. To je neprípustné. V slušnej spoločnosti je útok na deti a rodinu niečo, v každodennom správaní sa ľudia odsúdia,“ povedala Radičová. Reagovala tak na viaceré protesty, kde antivaxeri a odmietači rúšok či vládnych opatrení nadávali policajtom a vyhrážali sa im aj tým, že im zomrú deti.

V diskusnej relácii sa dotkla aj súčasnej atmosféry v politike. Vysvetlila, že všade vo svete je bežné, ak opozícia hľadá chyby v koalícii a vláde a tie im následne zneužívajú ako jej slabosť. Avšak, vo vyspelých krajinách je normálne, ak sa vo vážnej situácii, akou je napríklad pandémia, spojí koalícia s opozíciou za dobro veci.

Kým však z prostredia koalície je vidieť masívnu kampaň za očkovanie, u opozície to je naopak. „My sme veľmi špecifická krajina, bohužiaľ. Vo vyspelých krajinách zneužívajú vážne témy vo svoj prospej len extrémisticky ladené politické subjekty. A nie strany, ktoré sú v takzvanom hlavnom prúde. U nás sa tak prezentuje napríklad Smer,“ uviedla Radičová, podľa ktorej jej predstavitelia na dennom poriadku prilievajú olej do ohňa namiesto toho, aby vášne upokojovali.

Radičová sa ku koncu vyjadril aj k aktuálnej situácii v koalícii. Poukázala na to, že aj keď sa v súčasnosti riešia viaceré potrebné reformy, koalícia na ich presadzovaní nie je jednotná. Častokrát musia napríklad zháňať hlasy pri hlasovaní o tom-ktorom zákone v parlamente. Ide napríklad o reformu zdravotníctva, súdnej mapy, či národných parkov – všetky tieto reformy narážajú na kritiku a odmietanie podpory zo strany Borisa Kollára a jeho poslancov.

„Zodpovednosť politikov je zásadná, a takto to ďalej nemôže ísť,“ konštatovala Radičová, pričom kriticky hodnotí koaličné rozpory. "Koalícia je de facto rozbitá. Majú ústavnú väčšinu, ale rátajú hlasy na prijatie obyčajného zákona,“ dodala. K tomu, že mnohé reformy bojkotujú práve koaliční poslanci zo Sme rodina, povedala: „Jediná možnosť je schváliť ich bez Borisa Kollára.“ Na adresu strany okrem iného povedala, že si vie len ťažko predstaviť vládnutie s Borisom Kollárom. „Nie sme normálna krajina. November ‚89 sme nevyužili dostatočne. Stále potrebujeme padnúť na nos, aby sme sa spamätali“ uzavrela.