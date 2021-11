Šeliga už má za sebou tretiu dávku očkovania: Kritika ľudí, vyčítajú mu, že sa predbehol! Ako je to možné?

Bývalý podpredseda parlamentu za stranu Za ľudí bol verejnosťou kritizovaný, keď sa spolu s ďalšími vládnymi politikmi dal medzi prvými zaočkovať. Mnohí mu vyčítajú, že jednak je mladý a tvrdili, že sa predbehol pred tými, ktorí to najviac potrebovali – chorými a starými ľuďmi z rizikových skupín populácie. Ten sa však v minulosti bránil a bezprostredne po očkovaní povedal, že to, že sa dali ako prví zaočkovať politici, je snaha ísť príkladom, a nie je to gesto nadradenosti.

Teraz je k dispozícii tretia dávka a ľudia opäť zniesli kritiku smerom k poslancovi. Dôvodom totiž je, že už prešlo viac ako pol roka od toho, ako sa dal zaočkovať a preto sa rozhodol pre tretiu, tzv. booster dávku. Informoval o tom na sociálnej sieti. Svoj krok obhajuje tým, že bol potrebný, keďže Slovensko naplno zasiahla tretia vlna koronavírusu. „V tejto chvíli už naozaj nie je čas na váhanie. Musíme počúvať zdravotníkov a pandemických odborníkov, ktorí hovoria jasne – očkovanie je jediná cesta. Ak sa môžete dať očkovať, spravte tak prosím. Očkovanie je jediný spôsob, ako pandémiu spoločne prekonáme,“ uviedol Šeliga.

Pod statusom, kde zverejnil aj fotografiu z očkovacieho centra, sa však strhla búrlivá diskusia. Dôvod bol jednoduchý – diskutujúci sa totiž opäť zamýšľali, či sa Šeliga nepredbehol. Podľa aktuálne platných pravidiel sú na preočkovanie pozývaní tí, ktorí majú viac ako 55 rokov, prípadne vážne poruchy imunity a od druhej dávky očkovania prešlo viac ako pol roka. Niektorí na krok poslanca reagovali pozitívne, no našli sa aj kritici. Viacerí sa však čudovali, ako sa Šeliga, ktorý nemá viac ako 55 rokov, dostal ku vakcíne. Mnohí totiž popísali svoje skúsenosti s prihlasovaním sa na tretiu dávku, pričom s tým mali mať problém. Slová Juraja Šeligu berú ako provokáciu.

„Pán Šliga, ako je to možné? Ja mám 71 rokov a už druhý týždeň čakám na termín očkovania na tretiu dávku a stále nič. A dostal som SMS, že mám nárok. Stále je v tom neporiadok,“ hneval sa jeden z diskutujúcich. „Samozrejme, tu neplatia žiadne pravidlá. Skôr na hanbu, ako na pochvalu, keďže sme mali dať prednosť starším a chorým,“ napísala ďalšia. Iný hovorí o nespravodlivosti. „Ja by som si tiež rád nechal dať tú tretiu dávku už teraz, keď to je potrebné a nie až potom, keď na mňa vyjde rad,“ konštatoval s tým, že termín by mal dostať v druhej polovici decembra.

Iní zas napísali, že ich rodinám prišiel termín s miestom, ktorý majú „úplne od ruky“. „Aj moja 85-ročná mamina sa chce dať očkovať treťou vakcínou, ale pri registrovaní jej určili miesto očkovania vyše 60 kilometrov od udaného miesta, kde žije, čo považuje za choré. A potom tlačme ľudí do očkovania,“ uviedol jeden z nich.

Šeliga sa však bránil a ľuďom odkázal, že nič neporušil. Poukázal totiž na to, že viaceré očkovacie centrá očkujú treťou dávkou aj bez registrácie. Na rad sa tak môžu dostať aj ľudia, ktorí nateraz nespadajú do pravidiel na tretiu dávku. „Vakcín máme dostatok, každý, kto chce, môže ísť aj hneď,“ napísal. Slová Šeligu potvrdili aj mnohí diskutujúci.

