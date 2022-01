Kolíkovej reforma súdnej mapy prešla: Zrušiť by sa mali štyri súdy! Korupcii nesmieme dať priestor

BRATISLAVA – Nová súdna mapa, ktorej podobu v stredu odobrila vláda, počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Vzniknúť majú mestské súdy v Košiciach a Bratislave. Po novom majú existovať tri obvody krajských súdov so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove. Zostávajúce súdy majú fungovať ako pracoviská alebo sídla. Reformný návrh smeruje do parlamentu.

Cieľmi novej súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti sú rýchlejšie i kvalitnejšie súdne rozhodnutia a zároveň lepšie podmienky sudcov na prácu a rozhodovanie. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková hovorí o potrebe náhodného výberu sudcov. "Osobitne s ohľadom na všetko, s čím sa v justícii teraz boríme a na akej úrovni nedôveryhodnosti je, považujem za dôležité, aby ten systém bol o to viac nastavený tak, aby korupcii ani nedával priestor," uviedla.

Zrušia sa štyri okresné súdy

V praxi má prísť ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov. To znamená, že sa z niektorých sídelných súdov stanú pracoviská. Zrušiť by sa mali Okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Agenda obchodného registra by sa mala koncentrovať na žilinský okresný súd.

"Zlúčené obvody okresných súdov budú dostatočne veľké na to, aby v nich boli splnené kritériá minimálnej veľkosti súdneho obvodu, a to pri optimálnom minimálnom počte troch špecializovaných sudcov vo všetkých hlavných agendách," spresnil rezort spravodlivosti v predkladacej správe. Zväčšenie týchto obvodov má zabezpečiť väčší priestor na realizáciu kritéria náhodného výberu sudcu. Obchodnoprávne spory sa majú sústrediť na osem okresných súdov.

V prípade košického mestského súdu sa navrhuje jeden obvod spojením obvodov Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice-okolie. "Do košického obvodu bude patriť aj priľahlé satelitné územie mesta Košice, ktoré je v súčasnosti súčasťou obvodu Okresného súdu Košice-okolie," spresnil navrhovateľ. Obvod Mestského súdu Bratislava majú tvoriť terajšie obvody okresných súdov Bratislava I až V.

Zmeny sa týkajú aj krajských súdov. Ich sídlom má byť po novom Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zo zvyšných piatich krajských súdov majú zostať pracoviská.

Reforma neprejde parlamentom

Súdna mapa neprejde parlamentom v rovnakej podobe, ako ju v stredu schválila vláda. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí Jana Žitňanská. Spolu so straníckym kolegom Jurajom Šeligom a šéfom poslaneckého klubu OĽANO Michalom Šipošom kritizujú ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, že nezohľadnila pripomienky a návrh ide do parlamentu bez toho, aby bol definitívne vyrokovaný. Tvrdia, že je ohrozené čerpanie prostriedkov z plánu obnovy.

Žitňanská zdôraznila, že toto je naposledy, čo do parlamentu prichádza návrh komplexného zákona alebo reformy, ktorý ešte nie je dorokovaný. Šipoš hovorí, že ak si Kolíková nesplní "domácu úlohu", nemá čo robiť vo svojej funkcii.

"Tento materiál prešiel vládou, ale v takej podobe neprejde NR SR. Ešte predtým, než príde do prvého čítania, chceme mať čierne na bielom, ako bude vyzerať pozmeňujúci návrh, ktorý zohľadní pripomienky, ktoré sme vzniesli za dlhé mesiace rokovaní a ktoré, žiaľ, neboli do dnešného dňa zohľadnené," povedala novinárom Žitňanská, ktorá prišla s poslaneckými kolegami na stredajšie rokovanie vlády.

Pre poslankyňu je kľúčové, aby sa pri zväčšovaní obvodov nestalo to, že občania budú musieť vycestovať na pojednávanie ďaleko, ale aby mali garantované pojednávanie čo najbližšie k miestu bydliska. "Zatiaľ tam takáto formulácia nie je, hoci ministerka argumentovala, že sa to bude riešiť rokovaniami na diaľku. Táto možnosť zatiaľ neexistuje," uviedla Žitňanská s tým, že pokiaľ v návrhu nebude možnosť online rokovania na diaľku, nevie ho podporiť.

Šeliga vysvetlil, že premiér Eduard Heger (OĽANO) požiadal o politickú podporu, a preto pustili materiál súdnej mapy na vládu. Šipoš sa ministerky pýta, kedy chce prísť napríklad s legislatívnym znením v súvislosti so správnymi súdmi.

Hnutie OĽANO podporuje podľa Šipoša reformy, ministerka však podľa neho zlyhala. "Ministerka si nesplnila 'domáce úlohy' na rozdiel od ostatných ministrov, ktorí rokovali so stranami, kým sa nedostali k dohode, aby s čistým svedomím mohli podporiť ich reformy. Ministerka tu zlyhala, je ohrozených viac ako 500 miliónov eur plánu obnovy. Pýtame sa, kedy chce vyrokovať všetky veci, ktoré nie sú vyrokované," vyhlásil s tým, že budú čakať, či bude Kolíková ochotná rokovať a prijímať kompromisy. "Nemôže to byť len o tom, že si niečo nakreslí, povie, a ide s tým strmhlav do parlamentu a potom to bude hádzať na nás," dodal Šipoš.

Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová vyhlásila, že spôsob, akým bola pripravovaná reforma súdnej mapy a samotná súdna mapa, vyvoláva mnohé otázniky. "Aj na mimoriadnej koaličnej rade bolo konštatované, že súdna mapa má momentálne v parlamente podporu 19 hlasov poslancov strany SaS. Všetky pripomienky je treba dorokovať," uviedla po rokovaní vlády. O návrhu hovorí ako o polotovare. "Sklamalo ma, že sa vyvíja tlak na koaličných partnerov aj poslancov tým, že treba splniť míľnik. Ale ten míľnik nebude splnený, pretože reforma o správnych súdoch nie je pripravená."

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec parlamentu Peter Pellegrini hovorí, že Kolíková nemá politický, odborný a ani morálny mandát na presadenie reformy. "Súdna mapa bola pripravená od stola, bez diskusie so zástupcami regiónov, a čelí výraznému odporu z radov sudcov a zamestnancov justície, ktorým vraj má uľahčiť prácu," podotkol Pellegrini.

Ministerka pripomienky vyrieši

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa bude snažiť do prvého čítania v parlamente vyriešiť všetky pripomienky, ktoré sú kľúčové na podporu reformy súdnej mapy. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom bol tento reformný návrh odobrený.

"Je urobený zoznam pripomienok, ktoré majú moju podporu a budú sa riešiť pozmeňovacími návrhmi v parlamente," podotkla s tým, že je pripravená hľadať riešenia aj v prípade, ak prídu ďalšie žiadosti o úpravu legislatívneho návrhu.

Na vládu zatiaľ nepredložila návrh zákona, ktorý počíta so vznikom prvostupňových správnych súdov a jeho schválenie je naviazané na financie z plánu obnovy. "Urobiť sústavu správnych súdov bez toho, aby sme vedeli, ako bude zorganizovaná sústava všeobecných prvostupňových a odvolacích súdov, nie je možné," vyhlásila. Legislatívny návrh upravujúci vznik správnych súdov je momentálne vo fáze rozporového konania.

Verí, že financie z plánu obnovy nie sú ohrozené. "Inak sa to urobiť nedá a som presvedčená, že to s Európskou komisiou odkomunikujeme, tá to plne rešpektovať a budeme úspešní,“ podotkla s tým, že zákon o vzniku správnych súdov by sa mohol dostať do parlamentu v apríli.