Karanténa mu zjavne neprospela: Muž po covide ukončil izoláciu a sadol si opitý za volant, zdemoloval celú ulicu!

archívne video

Prešovčan sa rozhodol, že sa z covidu "dolieči" doma sám, a tak sa s rodinou dohodol, že z domu na tento čas odídu. Niekoľko dní strávil doma sám a po ukončení karantény sa rozhodol, že rodinu vyzdvihne autom. Pri tomto úkone však nebol triezvy, čo sa čoskoro hrozivo prejavilo.

S autom rozmetal koše na ulici a naklonil elektrický stĺp

Nebezpečnú jazdu opitého Prešovčana ukončil až elektrický stĺp, do ktorého nabúral. Zvyšok vyšetrujú policajti. "Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove vzniesol obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 39-ročnému mužovi," píše polícia o prípade na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Polícia - Prešovský kraj

"Tento muž v pondelok popoludní viedol v Prešove po Ul. Kúty smerom k Ul. Duklianskej osobné auto Volvo. Pri prechádzaní zákrutou narazil do dvoch smetných nádob, potom do stĺpu elektrického vedenia a nakoniec aj do dvoch plastových chráničiek elektrických káblov," pokračuje polícia.

Nafúkal skoro 3 promile, skončil v cele

Po dopravnej nehode policajti podrobili vodiča dychovej skúške na alkohol, pričom jej hodnota presiahla 2,7 promile. Vodičovi bola obmedzená osobná sloboda a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

Zdroj: Facebook/Polícia - Prešovský kraj

S alkoholom problémy máva, čo potvrdila jeho žena

Muž pritom s alkoholom máva problémy, čo pre TV Markíza potvrdila jeho žena. "Akurát mu skončila karanténa. My sme sa pre neho museli vysťahovať, aby sme sa nenakazili a aby som ochránila deti. Bol ohľadom alkoholu už dvakrát na liečení," popisuje žena muža, ktorý havaroval, pričom dodala, že pobyt na "samotke" mu zrejme z tohto hľadiska veľmi neprospel.

"Som si vedomý, že som urobil veľkú hlúposť," uzavrel 39-ročný Prešovčan.

Zdroj: Facebook/Polícia - Prešovský kraj