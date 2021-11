FOTO Tragická nehoda, vyhasol veľmi mladý život: Vodič (†18) po náraze do stromu nemal šancu prežiť

Vodič na rovnom úseku cesty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať, na základe čoho prešiel do protismeru, informovala polícia. Následne zišiel do ľavej priekopy, kde narazil do stromu.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Vozidlo po náraze začalo horieť. Mladý vodič utrpel pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahol. Okolnosti i miera zavinenia dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania dopravnej polície v Leviciach. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky