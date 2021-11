Opatrenia sa nedodržiavajú: Vláda musí podľa premiéra konať ráznejšie

Eduard Heger

BRATISLAVA - Vo vláde panuje zhoda na tom, že sa musí konať ráznejšie a prijať k tomu aj potrebné opatrenia. Dôvodom je, že ľudia nedodržiavajú nastavené podmienky v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19. Uviedol to po rokovaní so zdravotníkmi a členmi vlády o epidemickej situácii premiér Eduard Heger (OĽANO).