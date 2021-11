Lekár Visolajský tvrdo: V nemocniciach zachraňujeme to, čo politici pokazili! Teraz prišla HANEBNÁ odmena

Visolajský vo svojej kritike uviedol, že parlamentu nemal v piatok dosť odvahy na to, aby sprísnil protiepidemické opatrenia, aby "sme zachránili viac životov a aby zdravotníci nezažívali opäť katastrofu v nemocniciach, kde sa musia rozhodovať koho dajú na umelú ventiláciu a komu podajú len lieky aby dodýchal bez bolestí."

Poukázal tiež na to, že naši zákonodarcovia neurobili ani to, čo ich rakúski kolegovia, ktorí pri prázdnejších rakúskych nemocniciach zaviedli prísnejšie opatrenia ako my. "Nemali odvahu zachrániť viac životov," odkázal ostro.

Kriticky sa vyjadril aj voči nariadeniu pracovnej povinnosti a presunu zdravotníkov bez toho, aby bol vyhlásený núdzový stav. "To je veľmi smutný unikát v celej Európskej únii. Je to hanba. Naši poslanci boli takto ´odvážni´ a schválili pracovnú povinnosť bez núdzového stavu pre lekárky matky, lekárov otcov, zdravotné sestry...pre lekárov, ktorí neodišli od svojich pacientov," odkázal.

"Slovenskí lekári stoja pri svojich pacientoch aj v týchto ťažkých chvíľach. V nemocniciach zachraňujeme to, čo naši politici pokazili a neriešili. Bez dovoleniek, bez voľných víkendov, bez našich rodín. Bez podpory nášho ministerstva. Naopak prácu nám sťažujú chyby tých istých politikov, ktorí nám v piatok dali pracovnú povinnosť. Pritom títo poslanci ani minister zdravotníctva neurobili pre slovenských zdravotníkov za celý rok NIČ. NIČ. Len prázdne gestá a prázdne reči o hrdinoch v nemocniciach a sanitkách. Tí lekári a sestry, čo tu ešte po tom všetkom ostali, dostali od vlády hanebnú odmenu. Je to veľká hanba," dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Parlament v piatok odhlasoval vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Po novom bude okrem iného v prípade potreby možný presun zdravotníkov na pracovisko zdravotníckeho zariadenia, kde to bude najviac potrebné, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. V nevyhnutnom prípade bude možné tiež nariadenie pracovnej povinnosti. Možné bude aj povolanie zložiek v odbore sanitár ozbrojených síl a využitie členov ozbrojených síl.