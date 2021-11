Vláda by sa mala zaoberať zmenou COVID automatu i armádnymi materiálmi

Eduard Heger

BRATISLAVA - Vládny kabinet by sa mal zaoberať zmenou COVID automatu. Zmenu opatrení na utorkovom zasadnutí avizoval cez víkend minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Okrem iného by mali upravovať podmienky vstupu do reštaurácií či hotelov v čiernych okresoch. Návrh zmeny COVID automatu zatiaľ nie je zverejnený.