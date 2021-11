Visolajský sa pustil do vlády: SKLAMANIE z návrhov! V ničom sa nepoučili, vyslovil aj obavy o očkovanie

Visolajský uviedol, že návrhy, ktoré dnes prezentovali vládni predstavitelia, sú pre neho sklamaním. "Vláda a ani ministerstvo zdravotníctva sa v ničom z minulého roka nepoučili a opakujú chyby z minulého roka, keď v decembri nechceli prijať realitu a konať účinne. Tieto opatrenia sú síce potrebné, ale obávam sa, že na zvrátenie stavu nestačia, druhá moja obava je, či je skutočná vôľa ministerstiev aj zabezpečiť ich dodržiavanie, pretože na to je potrebná prísna plošná kontrola ich dodržiavania zo strany polície, prípadne armády," odkázal kompetentným.

Podľa neho sa dá pandémia poraziť len pred nemocnicami. Vo chvíli, keď už začnú pacienti pribúdať v nemocniciach, prehrávame.

Jediné riešenie, ktoré obmedzí počet pacientov v nemocniciach aj počet mŕtvych je podľa neho očkovanie. Aj jednoduché podanie tretej dávky tým, ktorí by to radi podstúpili, však prichádza napriek prísľubom neskoro a komplikovane. "Mrzí ma, že to musím povedať, ale keď vidím dlhé rady na očkovanie treťou dávkou, ktoré minister sľuboval, že bude dostupné koncom októbra, a to sme v exponenciálnom raste vlny, pre mňa ako lekára je to nepochopiteľné podcenenie situácie, o ktorej všetci vedeli, že príde," povedal.

"Rovnako neviem pochopiť, že je dnes Slovensko prekvapené, že naše nemocnice a zdravotníci idú už teraz za hranicami svojich možností a pritom za celý rok ich ministerstvo zdravotníctva a ani vláda nijak okrem prázdnych slov nepodporila," pokračoval v kritike.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Všetky okolité krajiny dali podľa neho svojim zdravotníkom pocítiť, že si ich vážia a že ich potrebujú, u nás im len celý rok odkazovali, že na riešenie ich problémov nie je vhodná doba. "Slovensko je tak dnes v situácii, že už ani tú pracovnú povinnosť pre zdravotníkov nemáme komu nariadiť," dodal.

Dnes v situácii, do ktorej sme sa dostali, už žiaľ nie je podľa Visolajského iné účinné riešenie, ako povinné očkovanie tých najohrozenejších, teda dôchodcov. "Zakrátko vzhľadom na pribúdajúce obete a citeľné zhoršenie situácie nastane zvýšený záujem o očkovanie, na druhej strane bude veľa zdravotníkov vyblokovaných v nemocniciach a tak sa bojím, či budeme mať v tej chvíli dosť kapacít na očkovanie. Len dúfam, že ministerstvo zdravotníctva na túto situáciu dopredu myslí," uviedol na záver.

Čo sa vlastne chcú?

Medzi aktuálne navrhovanými zmenami je napríklad možnosť zamestnávateľa vyžadovať covid preukaz, či možnosť navštevovať v čiernych okresoch reštaurácie a ubytovacie zariadenia pre očkovaných a tých, čo vírus prekonali. Prevádzkovatelia či organizátori hromadných podujatí budú môcť zasa kontrolovať covid preukazy a s nimi aj doklady totožnosti, čo doteraz umožnené nemali. Úrad verejného zdravotníctva a polícia majú zasa dostať nové oprávnenie udeliť na mieste blokovú pokutu alebo podnik rovno zavrieť.

Naopak, medzi návrhmi nemá byť napríklad obmedzenie neočkovaných v čiernych okresoch, či dočasné prerušenie prezenčnej výučby v čiernych a bordových okresoch. Témou nateraz nie je ani návrh konzília zvážiť povinné očkovanie niektorým skupinám obyvateľstva.