Tretia dávka bude potrebná: Bez nej sa zrejme za hranice nedostanete! COVID pasom sa čoskoro končí platnosť

Martin Klus

BRATISLAVA - Na Slovensku sa pred pár týždňami začalo očkovať treťou dávkou. U nás je však miera zaočkovanosti nízka, prvú dávku síce dostala už viac ako polovica občanov, no oproti ostatným krajinám je to málo. Štátny tajomník Martin Klus ozrejmil, že tretia dávka by mohla byť čoskoro podmienkou na cestovanie.