KORONAVÍRUS V čiernych okresoch sú hromadné podujatia povolené len pre zaočkovaných

Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s aktualizáciou mapy okresov podľa COVID automatu. V ostatných farbách okresov je povolené navštevovať podujatia, kde sú zaočkovaní všetci účastníci, bez kapacitného limitu. "Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestnemu príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva," priblížil úrad.

V červených aj bordových okresoch je v režime OTP povolené organizovať hromadné podujatia pri naplnení maximálne štvrtiny kapacity. Pokiaľ nie je určená, v červených okresoch je povolených maximálne 150 a v bordových 50 osôb. Pri kultúrnych podujatiach možno naplniť maximálne polovicu kapacity, pričom v červených okresoch do 250 osôb v interiéri a do 500 v exteriéri. V bordových môže byť v interiéri do 150 a v exteriéri 200 osôb.

Zdroj: korona.gov.sk

V režime základ je povolené organizovať hromadné podujatia pre najviac desať osôb v červených okresoch a pre najviac šesť osôb v bordových. Kultúrne podujatia sú v červených okresoch povolené do polovičnej kapacity, avšak do 50 sediacich osôb.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V oranžových okresoch je pre hromadné podujatia v režime OTP v exteriéri povolená maximálne polovičná kapacita, v interiéri maximálne 25-percentná. Ak nie je možné určiť kapacitu, povoľuje sa najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri. Pre kultúrne podujatia v režime OTP platí limit 50 percent kapacity, do 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri.

V režime základ je v oranžových okresoch pri hromadných podujatiach povolené státie v exteriéri maximálne pre 100 a v interiéri pre 50 osôb. V prípade sedenia v exteriéri je povolené zaplniť maximálne polovicu kapacity (avšak do 200 osôb), v interiéri maximálne 25 percent (avšak do 100 osôb). V prípade kultúrnych podujatí možno zaplniť najviac 50 percent kapacity na sedenie (maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri). Rovnako možno zaplniť maximálne 50 percent kapacity v prípade státia (maximálne však 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri).