KORONAVÍRUS Slováci, dávajte si pozor: Nórsko od piatka sprísňuje podmienky vstupu do krajiny

BRATISLAVA - Nórsko od piatka (26.11.) sprísňuje podmienky vstupu do krajiny pre cestujúcich, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 ani ochorenie neprekonali. Pri vstupe sú povinní predložiť negatívny výsledok testu, zároveň sa testovaniu musia podrobiť aj po vstupe do krajiny. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Podmienkou je, že test musí byť vykonaný menej ako 24 hodín pred príchodom do Nórska. Po vstupe do krajiny je cestujúci povinný otestovať sa buď v testovacom centre na hranici alebo do 24 hodín po vstupe, ak sa na hraničnom priechode takéto centrum nenachádza. "Osobe, ktorá sa bez závažného dôvodu odmietne podrobiť testovaniu a dobrovoľne neopustí územie Nórska, bude udelená pokuta a bude umiestnená do karantény," priblížilo ministerstvo.

Podmienky platia pre všetky osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sa nepreukážu EÚ COVID-19 certifikátom, že sú plne zaočkované alebo prekonali COVID-19 počas posledných šiestich mesiacov. Táto povinnosť je platná bez ohľadu na to, z akej krajiny osoba do Nórska prichádza. Okrem toho sú všetky osoby staršie ako 16 rokov povinné vyplniť pred vstupom do krajiny registračný formulár.