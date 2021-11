Odborníčky VARUJÚ: Sme na pandemickej hore plnej ľudí bez istenia! Opatrenia sa musia dodržiavať

Primárka Alena Koščálová včera začala svoj príhovor inak, ako obvykle. Dôvodom je kritická situácia, v ktorej sa Slovensko aktuálne nachádza. Podľa nej zažívame déjà vu spred vianočných sviatkov. Opäť hrozí kolaps zdravotného systému. Pandemickú horu sa nám zatiaľ nedarí zdolávať tak, ako si odborníci predstavovali. Hlavná pediatrička rezortu zdravotníctva Elena Prokopová varuje pred následkami nedodržiavania opatrení.

Pýtame sa, prečo?

"V konzíliu sa pýtame, prečo? Ako je možné, že sme sa ako spoločnosť nepoučili? Pri práci, ktorú robím, sa mi to zdá nepredstaviteľné. V nemocniciach denne vidíme pacientov, ktorí bojujú o každý jeden nádych. Mladší aj starší, väčšinou nezaočkovaní," povedala v úvode primárka a členka konzília odborníkov Alena Koščálová.

Mnohí pacientov sa lekárov so strachom v očiach pýtajú, či je to ich koniec, keď im po vyčerpaní všetkých iných možností navrhnú napojenie na ventilátor. "Počúvame prípady o tom, ako sa nedali zaočkovať... lebo neverili na COVID, ako sa boja vakcíny, ako im niekto neodporučil očkovanie, pretože sú chronicky chorí," pokračovala.

Opäť hrozí kolaps zdravotného systému, nemocnice sa plnia rýchlo

Pandémia je naša realita už viac ako rok a pol. "Ale keď vyjdeme za brány nemocnice, stále viac máme pocit, akoby tam vonku pandémia už dávno vyhasla. Epidemiologická situácia sa však na Slovensku rapídne zhoršuje, a preto aj my zdieľame to, čo sa možno nie ľahko počúva," povedala Koščálová s tým, že počet pacientov v nemocniciach prudko rastie a pri pokračujúcom trende sa do niekoľkých týždňov zaplnia všetky plánované reprofilizované lôžka na kovid.

"Už teraz je počet pacientov taký vysoký, že stále viac nemocníc obmedzuje plánované chirurgické výkony a ostatnú bielu medicínu. Dnes už znovu a otvorene hovoríme aj o hroziacom kolapse zdravotného systému," uviedla. Tretia vlna je aj podľa primárky vlnou nezaočkovaných. "Sú to ľudia, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodli získať imunitu prekonaním ochorenia a nie očkovaním. Nešťastím Slovenska je, že je takých ľudí veľmi veľa," uviedla s tým, že nekontrolované premorenie, ktoré sledujeme v priamomo prenose vedie k rýchlemu preťaženiu zraniteľného zdravotného systému.

Máme pandemickú horu plnú ľudí bez istenia

Povedzme si to inak. "Predstavme si ľudí, ktorí sa rozhodli nedať sa zaočkovať ako tých, ktorí sa snažia vyliezť nebezpečnú horu bez istenia. Môžu sa im to samozrejme podariť, ale ak spravia chybný krok, môžu na to doplatiť životom. Pri svojom páde ohrozia priamo ohrozia ďalších lezcov vo svojej blízkosti, dokonca aj takých, ktorí na istenie nezabudli," povedala.

"Vakcína je naše istenie pri zdolávaní pandemickej hory. Nie je automatickou zárukou na úspech, ale podrží nás v situácii, keď strácame pevnú pôdu pod nohami. Dnes máme pandemickú horu plnú ľudí bez istenia a ich potenciálni záchrancovia už majú plné ruky práce s tými, čo pri nezaistenom lezení z tej hory spadli," dodala s tým, že aj preto sme aj v čase dostupného, účinného a bezpečného očkovania nútení aj teraz hovoriť o prísnych reštriktívnych opatreniach, ktoré krajiny s vysokou zaočkovanosťou dnes už nepotrebujú.

Opatrenia sa musia dodržiavať

Prokopová sa vyjadrila aj k výhodám pre očkovaných v čiernych okresoch. Vedia si predstaviť, žeby prevádzky fungovali pre prekonaných a zaočkovaných, pretože riziko je u nich nízke. "Aj keď sa nakazia nie sú to tí, ktorí zapĺňajú nemocnice či obmedzujú zdravotnú starostlivosť. Preto si to predstaviť naozaj vieme, ale len vtedy, ak budeme mať naozaj istotu, že to bude dodržiavané," zdôraznila.

"Pretože ak to dodržiavané nebude a dostanú sa tam ľudia, ktorí ľú potenciálne rizikoví a nie sú očkovaní a ani COVID neprekonali a môžu byť nakazení, môžu sa dostať do nemocnice s ťažkým stavom, to nám v tej situácii nepomôže," povedala s tým, že teraz sme všetci na jednej lodi a opatrenia sa týkajú nás všetkých. Podľa Prokopovej však kontrola opatrení nefunguje.

Všetko je o zodpovednosti ľudí

"Jednoducho ak sa tie opatrenia nebudú dodržiavať, tak tí ľudia poškodia sami seba tým, že prevádzka bude musieť byť zavretá a nebudú môcť do tej prevádzky ísť. Nie je to o tom, že tam príde na kontrolu hygiena a prevádzku zavrie. Naozaj je to o zodpovednosti ľudí," prízvukovala odborníčka.

Zopakovala, že niečo také by si vedeli predstaviť, no jedine, keď sa budú opatrenia dodržiavať. "Pokiaľ uvidíme, že dochádza k porušovaniu, čo uvidíme na tom, že sa zvýši počet ľudí v nemocniciach, nebude to fungovať," uviedla na adresu možných výhod pre zaočkovaných. "Všetci hovoríme, že keď vyjdeme za hranice tohto štátu, tak vidíme, ako keby pandémia nebola. V Rakúsku sa môžu ľudia pohybovať v reštauráciách, nikto sa neprekvapí, keď od vás pýtajú COVID pas. Idete si tam sadnúť a úplne v pohode s radosťou sa tam naobedujete a cítite sa bezpečne," povedala.

U nás je to však podľa nej o tom, ako národ bude k opatreniam pristupovať. "Ak budeme k tomu pristupovať zodpovedne, tak to mať budeme, ak to podceníme a budeme rozmýšľať, ako to obísť, tak budeme musieť mať zavreté, lebo inak to tu neudržíme - to zdravie a životy ľudí," dodala.