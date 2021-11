Kollár o výhodách pre zaočkovaných: Všetci by mali mať ROVNAKÉ práva! Tretia vlna musí iba prejsť

Boris Kollár

Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA – Spoločnosť by nemala byť polarizovaná, zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 by mali mať rovnaké práva ako nezaočkovaní. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.