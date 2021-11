TÉMA DŇA Politici sa vyjadrujú k policajnému zásahu v Piešťanoch: Neprijateľné, odkazujú!

Mnohé politici sa vyjadrili jasne – zákrok bol v poriadku a policajtom, ktorí tvrdo zakročili proti skupine, ktorá v piešťanskom supermarkete Lidl nakupovala bez rúšok, vyjadrili podporu. Medzi takýchto politikov sa radí napríklad aj premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Ten na sociálnej sieti napísal, že zákrok polície považuje za primeraný a takéto narušovanie verejného poriadku zo strany odporcov očkovania a protipandemických opatrení údajne štát nemôže tolerovať. „Je smutné, ale zároveň ani neprekvapuje, že miesto toho, aby sme sa v časoch krízy spojili, Robert Fico a spol. z bezpečia svojich poslaneckých funkcií povzbudzujú ľudí k agresii,“ konštatoval. Podľa jeho názoru sa nevedia zmieriť so spravodlivosťou, ktorá rozbíja ich sny o beztrestnosti, a preto sa vydali cestou zloby a rozvratu. „Nedajme sa nimi nakaziť,“ vyzval ľudí.

Reagoval tak aj na slová exministra vnútra Roberta Kaliňáka.Ten v piatok na tlačovej konferencii strany Smer-SD podotkol, že za 12 rokov vlád Smeru-SD ani pri protivládnych protestoch nezasahovali policajné zložky takýmto spôsobom. Povedal, že chápe policajtov, sú podľa neho v stresovej situácii. Myslí si, že k zásahu ich donútili. Zdôraznil pritom, že je úlohou politikov a vlády nastavovať opatrenia dobre. Podľa Kaliňáka nie je v poriadku "tĺcť ľudí za to, že nemajú rúška".

Minister vnútra Roman Mikulec rovnako uviedol, že zásah bol primeraný a plne legitímny. Policajtom deklaroval plnú podporu. "Absolútne odsudzujem správanie ľudí, ktorí prídu do obchodu a nedodržiavajú protipandemické opatrenia, ktoré sú dané a legitímne," povedal Mikulec. Poukázal na to, že dodržiavaním opatrení nechránia len sami seba, ale aj ostatných.

Napadnutie policajta je podľa šéfa rezortu "cez čiaru". "Budem trvať na postihovaní takýchto ľudí," zdôraznil. Odsúdil, že sa rozširujú osobné údaje policajtov, poskytnúť im chce ochranu. Prijímať sa majú aj ďalšie opatrenia.

K celej veci sa vyjadril aj policajný prezident Štefan Hamran. Ten rovnako, ako po rovnakom incidente v Prievidzi, prízvukoval, že polícia bude voči takýmto prípadom nekompromisne konať. „Ako som avizoval už v minulosti, polícia bude pri ochrane života, zdravia a majetku občanov postupovať nekompromisne. Je neakceptovateľné, aby časť našich spoluobčanov, ktorá má výhrady voči opatreniam, ohrozovala a obmedzovala tých, ktorí opatrenia dodržiavajú,“ vyhlásil v piatok pre Denník N.

K incidentu sa vyjadrilo aj hnutie OĽaNO, ktoré incident v piešťanskom supermarkete odsúdilo. A to z dôvodu provokácii „antirúškarov“, či mediálneho lynču, ktorý voči policajtom vyvíja opozícia. Podľa predsedu parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraja Krúpu boli kroky policajtov vzorové a príkladné pre ďalšie podobné aktivity.

"Ako predseda výboru pre obranu a bezpečnosť vysoko oceňujem adekvátny zásah príslušníkov policajného zboru proti provokatérom a grázlom, ktorí takto nielen, že narušujú verejný poriadok, ale aj ohrozujú zdravie zodpovedných občanov ignorovaním platných opatrení," skonštatoval Krúpa. Dodal, že je najvyšší čas, aby menšina neterorizovala slušnú a zodpovednú väčšinu.

Mimoriadne kriticky sa vyjadrila aj poslankyňa NRSR za OĽaNO Lucia Drábiková, ktorá podľa vlastných slov stojí za policajtmi, ktorí boli súčasťou incidentu v Piešťanoch. „Tu ide čisto len o exhibíciu, o nič iné, plus zopár ľudí si vytĺka politický kapitál,“ konštatovala.

Rovnako kriticky sa vyjadrila aj ďalšia koaličná strana – SaS. Tá provokácie antivaxerov rázne odsudzuje a plne stoja za policajtmi. Poslanec NRSR za SaS Miroslav Žiak dodal, že je neprípustné, aby organizovaná skupina výtržníkov znepríjemňovala život slušným ľuďom vo vybraných obchodoch.

„Jednoznačne stojíme za policajtmi, ktorí po opakovaných provokáciách zakročili proti týmto vandalom. Je neprípustné, aby tu niekto terorizoval slušných ľudí, zákazníkov, predavačov či SBSkárov, len preto, že dodržujú platné nariadenia a chránia rúškami seba a ostatných," povedal s tým, že takéto obťažovanie ľudí je ďaleko za čiarou. Čoraz agresívnejšie aktivity rôznych skupín antirúškarov voči verejnosti sú podľa SaS len trápnou formou ich sebaprezentácie.

„Prekvapivé je však spojenectvo Roberta Kaliňáka a strany Smer s týmito ľuďmi. Je to dôkaz toho, že Smer sa stal plnohodnotnou antisystémovou stranou. Robert Kaliňák v minulosti obhajoval neopodstatnené policajné zákroky voči Rómom, teraz však policajtov za správny zásah kritizuje a stojí na strane nezákonnosti a hoaxerov. Je to hanba a vizitka celej opozície, ktorá tu rozdúchava vášne a šíri konšpiračné teórie,“ dodal Žiak.

K celej veci sa vyjadril aj poslanec strany Alojz Baránik, podľa ktorého niektoré komentáre na sociálnych sieťach majú známky trestného činu. „Je neprijateľné, aby sme čítali vyhrážky voči policajtom a ich rodinám. Taktiež upozorňujeme, že dochádza k trestnej činnosti tým, že sa podnecuje na trestnú činnosť útoku na verejného činiteľa. Také podnecovanie je podľa paragrafu 337 Trestného zákona samostatným trestným činom a polícia by sa tým mala zaoberať,“ upozornil Baránik. Polícia však už deklarovala, že sa niektorými komentármi už zaoberá.

Svoj názor na celú vec vyjadril aj Tomáš Halász z Progresívneho Slovenska. Ten poukázal na to, že nemá vo zvyku pozerať videá „ukričaných antivaxerov“, avšak, video zo zásahu v Piešťanoch si pozrel. „Ako fotograf, aj aktivista som zažil desiatky demonštrácií doma aj v zahraničí. Niekedy aj s neadekvátnym zásahom polície. Preto som vždy opatrný pri podpore ich zákroku. Ale tu podľa toho, čo som videl si polícia odviedla dobrú prácu a zakročila správne. Útok na príslušníkov polície treba zákonným spôsobom potrestať,“ konštatoval s tým, že nemôžeme donekonečna ustupovať agresívnym provokatérom, ktorí ohrozujú zdravie ľudí.

Dodal, že nemocnice sú plné ľudí, ktorí uverili dezinformáciám a následne si skúsili silu koronavírusu na vlastnej koži. „A my, čo sa správame slušne, dávame si pozor, dali sme sa zaočkovať sa teraz máme báť ešte aj v potravinách, či tam nepríde banda agresívnych ľudí nás potencionálne ohrozovať? Rešpekt ide k príslušníkom polície, ale aj predavačom a predavačkám, ktorí si toto zažili,“ uviedol na záver.

Rovnako sa k celej veci vyjadril aj expremiér Peter Pellegrini. Ten vyzval ľudí, aby v prípade, ak chcú protestovať proti vláde, tak nerobili v obchodoch a porušovaním protipandemických opatrení. "Ak sú občania právom naštvaní na túto vládu. Ak sú unavení, vystresovaní zúriví, musia svoj protest prejaviť v rámci zákona. Ak je raz do obchodu predpísané rúško alebo respirátor, tak ho nosme. Nenosíme ho kvôli vláde, ale z úcty k tým, ktorí tam pracujú. Nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie," povedal Pellegrini s tým, že ak ľudia nebudú dodržiavať opatrenia, uškodia tak skôr sebe, ako vláde. Šéf opozičného Hlasu okrem iného poukázal na to, že sám opatrenia dodržiava bez ohľadu na to, čo si o nich myslí. Preto by tak podľa jeho názoru mali robiť aj ostatných. Pripomenul, že vyhlášky a nariadenia platia pre všetkých.

Zásahu polície voči ľuďom bez rúšok v Piešťanoch by sa mal budúci týždeň venovať aj Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť SR. Tému chce otvoriť predseda opozičnej ĽSNS Marian Kotleba. Policajný zásah označil za neprimeraný.