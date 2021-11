Antivaxer z piešťanského Lidla prekvapil na súde: Som z rodu samson slavien a nepodlieham právu!

Zhruba pred dvomi týždňami napochodovala do piešťanského obchodu Lidl skupina antirúškarov, ktorí „nakupovali“ bez respirátorov. Keď ich predavači odmietli obslúžiť a zamestnanci zalarmovali políciu, začal sa poriadny rozruch. Podľa predavačky, ktorá mala v ten deň službu, bola skupinka arogantná, spolu so sebou zobrali aj deti. Vysvetlila, že policajti prv slušne ľudí vyzvali, aby si prekryli horné dýchacie cesty. Následne sa začala bitka medzi dvomi antirúškami a policajti, ktorí sa ich snažili spacifikovať. Krátko na to ležali na podlahe, polícia počas zásahu zadržala aj ďalšieho zo skupiny. Po zásahu boli zranení dvaja policajti a jeden z antirúškarov.

Zdroj: rumble.com / Samvojakvpoli

Trojicu zadržaných mužov polícia následne obvinila z výtržníctva a útoku na verejného činiteľa a krátko na to sa postavili pred piešťanský súd. Jedného z nich – Mateja Tomíka poslal do väzby. "Je možné konštatovať, že obvinený sa zámerne a úmyselne zúčastňuje na protiprávnom konaní a existuje uňho dôvodná obava, že by v prípade prepustenia zo zadržania mohol v takejto trestnej činnosti pokračovať," napísal do odôvodnenia sudca.

Ďalšieho z výtržníkov – Jaroslava Dobrotku súd nechal na slobode. O niekoľko dní neskôr bol stíhaný na slobode aj Tomík, ktorého krajský súd v Trnave pustil na slobodu. Podľa rozhodnutia súdu nebol Dobrotka doteraz trestné stíhaný a až na jeden dopravný priestupok nemal žiaden záznam. Aj z toho dôvodu sa ho rozhodli stíhať na slobode, no súd mu zakázal opustiť Slovensko a musel odovzdať legálne držanú zbraň. Dobrotku a Tomíka spája spoločná minulosť - obaja pôsobili v armáde a sú kamaráti.

Zdroj: Reprofoto / Facebook - J.H.

Jeden z antirúškarov pred vyšetrovateľom tvrdil, že pochádza z rodu „samson slavien“. „…som v zmysle deklarácie Deklaration as living persona from Cestui Qui Vie trus, ktorú som dňa 4. 7. 2021 predložil Medzinárodnému trestnému súdu v Haagu, živá ľudská bytosť, ktorá nepodlieha nielen slovenskému právnemu poriadku, ale ani medzinárodnému obchodnému a trestnému právu. Vzhľadom na tento môj stav využívam svoje právo a nariaďujem okamžité zrušenie môjho obvinenia,“ píše portál sme.sk, podľa ktorého obaja obvinení opakovane odmietli pred piešťanským sudcom vypovedať. Sudca krajského súdu na vyhlásenie priamo nereagoval. "Súd týmto neprejudikuje vinu obvineného, konštatuje len, že sumár dôkazov je v tejto fáze dostatočný pre vyvodenie záveru o existencii dôvodného podozrenia," napísal sudca.

Zdroj: Reprofoto / Facebook - J.H.

Prokurátorka, ktorá celý prípad dozorovala, tvrdí, že ide o organizovaný antivaxérsky gang, ktorý ma rovnaký modus operandi a ich konanie je cielené a úmyselné. Organizovať sa pritom majú cez sociálne sieti. „Nákupné vozíky používajú ako zbrane,“ konštatovala prokurátorka. Prokurátorka pritom narážala na nedávnu prax z prievidzského Lidlu, kde sa rovnako nahrnula skupina antirúškarov a blokovali pokladne. Následne prišli policajti, ktorí sa snažili celú vec upokojiť, zásah napokon trval viac ako tri hodiny.