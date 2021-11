Cestujte opatrne: Takmer tretina okresov je v NAJHORŠEJ fáze! Rýchly nárast prípadov, platia prísne opatrenia

Epidemiologická situácia na Slovensku sa opäť mierne zhoršila. Je však pod kontrolou. Od pondelka 1. novembra bude čiernych 24 okresov. V bordovej fáze ich bude 39 okresov a osem okresov sa sfarbí na červeno. Osem ich bude oranžových.

Čiernych okresov je 24, Topoľčany si pohoršili o tri stupne

Zelený nebude od budúceho týždňa žiaden okres. Skokanom v negatívnom zmysle slova sa stal okres Topoľčanyz, ktorý sa dostal z oranžovej rovno do čiernej fázy. Koronavírus sa šíri najmä medzi deťmi a následne ich rodičmi a ďalšími príbuznými. Celková zaočkovanosť v okrese je na úrovni necelých 39 %.

Vo fáze ostražitosti (oranžová farba) budú okresy Bratislava I.-V., Galanta, Komárno a Šaľa.

V 1. stupni ohrozenia (červená farba) budú okresy Dunajská Streda, Ilava, Levice, Nové Zámky, Prievidza, Senica, Trnava a Žarnovica.

V bordovej farbe, teda v 2. stupni ohrozenia budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Gelnica, Hlohovec, Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Liptovský Mikuláš, Malacky, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Revúca, Rožňava, Senec, Skalica, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Žilina, Zlaté Moravce a okres Zvolen.

V najhoršej čiernej farbe (3. stupeň ohrozenia) skončia okresy Bardejov, Čadca, Humenné, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Poltár, Poprad, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sabinov, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Tvrdošín a Vranov nad Topľou.

Na Dušičky bez obmezdení, cestujte opatrne

Konzílium odborníkov skonštatovalo, že v súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami nie je potrebné prijímať reštrikčné opatrenia. Ako ešte minulý týždeň uviedla členka konzília a pediatrička Elena Prokopová, odborníci odporúčajú ľuďom počas sviatku zvážiť cestovanie na hroby alebo návštevu príbuzných najmä v bordových a čiernych okresoch. Ako uviedla infektologička Alena Košťálová spoliehajú sa na zodpovednosť ľudí.

5 rád Konzília odborníkov ku sviatku všetkých Svätých a Pamiatke zosnulých

1. Počas predĺženého víkendu si nájdite čas na pobyt v prírode a zostávajte iba v kruhu najbližšej rodiny.

2. Do čierneho a bordového okresu cestujte len v nevyhnutných prípadoch.

3. V prípade, že cestovať musíte, preferujte individuálnu dopravu a dodržiavajte základné preventívne opatrenia – noste rúško alebo respirátor, zachovajte si odstup od ľudí mimo Vašich blízkych a dodržujte hygienu rúk.

4. Stretnutia so širšou rodinou a s priateľmi odložte na obdobie s priaznivejšou epidemiologickou situáciou. Zvlášť rizikové sú stretnutia s osobami, ktorým hrozí ťažký priebeh ochorenia Covid-19, a to najmä ak nie sú zaočkované. Sú to starší ľudia, ľudia s chronickými ochoreniami a ľudia s oslabenou imunitou.

5. Vyhýbajte sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí - nákupným centrám, prostriedkom hromadnej dopravy, hromadným podujatiam a stretnutiam vrátane návštevy hrobov počas soboty a nedele, kde sa z dôvodu očakávaného náporu zvyšuje riziko nakazenia.

V prípade, že sa niekto rozhodne cestovať do iných okresov, mal by zvážiť návštevu cintorína v iných dňoch ako počas budúceho predĺženého víkendu. Konzílium odborníkov radí ľuďom, aby mali rúška aj v exteriéri, ak na danom mieste bude veľa ľudí. Taktiež odporúčajú cestovať individuálnou dopravou. Ľuďom odporúčajú vyhýbať sa napríklad aj preplneným obchodným centrám a radšej využiť čas na pohyb v prírode.

Riziko nákazy v čiernom okrese je vysoké

Odborníci sa rozhodli, že sa budú spoliehať na zodpovednosť ľudí. Istý nárast pozitívnych síce očakávajú, no dúfajú, že nebude veľký. Upozorňujú aj na to, aby ľudia nosili rúška alebo respirátory v čiernych okresoch aj v exteriéri. Incidencia je totiž taká, že jeden človek z 200 má koronavírus, takže riziko, že sa stretnete pozitívneho človeka je vysoké. A to je incidencia vypočítaná len na základe údajov z testovania.

VIDEO Situácia sa opäť mierne zhoršila, no podľa ministra zdravotníctva je pod kontrolou

Opatrenia v čiernych okresoch

Okresy v čiernej fáze čakajú prísne opatrenia a obmedzenia sa dotknú aj zaočkovaných ľudí. V rámci COVID automatu ide o poslednú. najprísnejšiu fázu. Jediné, čo sa zatiaľ neobmedzí, je pohyb. Na to by vláda musela opäť prijať núdzový stav a ten zatiaľ podľa posledných vyjadrení ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského na stole nie je.

Čo sa týka prekrytia horných dýchacích ciest , v interiéri bude povinný respirátor. Chrániť sa budete musieť aj vonku, v exteriéri je až na výnimky povinné rúško. Hromadné podujatia budú môcť byť len pre kompletne zaočkovaných, aj to len do 100 osôb za prísnych protiepidemiologických opatrení s tým, že organizátori si budú musieť povinne viesť zoznam účastníkov. To isté platí aj pre bohoslužby s tým rozdielom, že tie sa budú môcť konať aj v režime OTP (očkovaní, testovaní, tí, čo prekonali COVID-19, max 1 osoba na 15 m2) a základ (max 1 osoba na 25 m2 + povinný zoznam účastníkov).

Svadby, kary, oslavy či fitká dostanú stopku

Horšie to však bude s konaním svadieb, karov, usporiadaním osláv či večierkov . Keďže ide o vysoko rizikovú aktivitu, v čiernej fáze sú úplne zakázané. Iné je to v prípade obradov ako je sobáš, krst, pohreb a pod. , tie sa budú v prípade kompletne zaočkovaných riadiť podľa hromadných podujatí, čo sa týka režimov OTP aj základ, bude sa ich môcť zúčastniť maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov.

Úplnú stopku však dostanú fitká, wellnessy, aquaparky a kúpele . Čo sa týka bazénov a plavární , tie môžu byť otvorené takisto len pre plne zaočkovaných, a to pre maximálny počet 10 osôb s tým, že organizované skupiny sa riadia podľa športového automatu. Ľahké to nebudú mať ani reštaurácie , ktoré do interiéru nebudú môcť v čiernych okresoch pustiť nikoho. Vo všetkých troch režimoch je povolený len okienkový predaj a zachovaný ostáva rozvoz.

COVID automat sa možno po sviatkoch zmení

COVID automat by sa mohol meniť, ale až po sviatkoch a s prihliadaním na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Minister pristupuje k ochrane zdravia ľudí zodpovedne a počúva názory odborníkov. Rezort je podľa slov hovorkyne Zuzany Eliášovej otvorené konštruktívnej diskusii o uvoľnenejších pravidlách pre ľudí, ktorí sa chránia pred vážnym priebehom ochorenia COVID-19 očkovaním.

Pripomenula, že konzílium odborníkov minulý týždeň konštatovalo, že uvoľnenie opatrení v čiernych okresoch pre zaočkovaných pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých neodporúča. "Keďže sa očakáva, že ľudia budú počas týchto dní cestovať, a preto z dôvodu ochrany zdravia a životov je dôležité byť obozretný a robiť maximum pre to, aby sme eliminovali šírenie vírusu. Minister ich odporučenie vypočul a ako lekár sa s ním stotožnil," ozrejmila hovorkyňa s tým, že po sviatkoch je Lengvarský otvorený diskusii o tejto problematike.

SaS chce väčšie slobody

Predstavitelia SaS v stredu avizovali návrhy zmien v COVID automate. Žiadajú väčšiu slobodu pre očkovaných proti ochoreniu COVID-19. Navrhuje umožniť vstup zaočkovaným do prevádzok, ktorých majiteľ je rovnako zaočkovaný, a to aj v čiernych okresoch. Chce tiež, aby mali ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19 rovnaké slobody ako zaočkovaní, keďže majú protilátky a rovnako predstavujú nižšie epidemiologické riziko.

Prípadné zmeny v COVID automate sú na odbornú diskusiu, nie len na rozhodnutie politikov. Zdôraznilo to hnutie Sme rodina v reakcii na návrhy zmien zo strany SaS. Sme rodina tiež podčiarklo, že naďalej odmieta delenie ľudí do dvoch skupín. "Toto je určite na odbornú debatu, nie len na rozhodnutí politikov, preto uprednostníme debatu s odborníkmi a následne sa k tomu budeme vedieť bližšie vyjadriť. Upozorňujeme však, že sa takým rozhodnutím nesmie stať, aby sa ľudia nejakým spôsobom rozdelili do dvoch skupín," reagovalo hnutie.