Jasné slová premiéra Hegera: Vyšehradská štvorka má naďalej zmysel aj v rámci EÚ

BRATISLAVA - Stredná Európa má svoje špecifiká a je preto potrebné prinášať témy tohto regiónu k európskemu stolu. Vyšehradská štvorka (V4) má aj v tomto kontexte naďalej zmysel. V rozhovore pre českú spravodajskú televíziu ČT24 to povedal predseda vlády SR Eduard Heger.

"Stredná Európa má svoje špecifiká. Najviac si rozumieme s Čechmi. S Poliakmi a Maďarmi sme žili v jednom pakte aj za socializmu, ale tá mentalita je iná. Poľsko a Maďarsko majú mentalitu veľkých národov. Takže z tohto pohľadu (Česko a Slovensko) prináša esenciu do V4. Vyšehradská štvorka má svoje špecifiká, ktoré potrebujeme prinášať k európskemu stolu. Rokovania V4 máme vždy pred rokovaniami Európskej rady a je vždy dobré vypočuť si pozície (ostatných členov V4) a hľadať prieniky. Aj keď je pravda, že nie vo všetkých témach sa v rámci V4 zhodneme," povedal premiér v špeciálnom vopred nahratom vydaní relácie Interview ČT24.

Heger: Visegrádská čtyřka může sehrát důležitou pozitivní roli v Evropské unii. https://t.co/TWmXCUenVw — ČT24 (@CT24zive) October 28, 2021

Podľa Hegera môže Vyšehradská skupina zohrať pozitívnu rolu v Európskej únii. Nový český premiér môže do V4 podľa predsedu slovenskej vlády priniesť svoju esenciu. Dôležité však podľa Hegera bude, aby sa udržalo silné puto medzi Českom a Slovenskom. Vzťah medzi Slovákmi a Čechmi podľa premiéra nie je idealizovaný, ale ide o rovnocenné partnerstvo.

"Neviem o iných dvoch národoch, ktoré by si boli blízke a také zžité, ako sme my," odpovedal Heger na otázku moderátorky ČT24 Jany Peroutkovej, ktorá ho vyspovedala počas 30-minútového rozhovoru v Bratislave.

S Fialom ešte nekomunikoval

"Stavajme na skúsenostiach, spájajme sily a nikdy sa nevzdávajme," vyhlásil Heger, podľa ktorého musia mať politici odhodlanie urobiť zo svojich krajín vyspelé štáty, kde budú občania radi žiť. "Máme na to všetky prostriedky. Máme na to peniaze a máme na to politickú moc aj vôľu," dodal premiér.

Eduard Heger počas rozhovoru prezradil aj to, že s možným budúcim českým premiérom Petrom Fialom zatiaľ oficiálne nekomunikoval. Počas volebnej noci, keď Fialova koalícia SPOLU získala väčšinu hlasov od českých voličov, mu však poslal gratulačnú SMS. Podľa vlastných slov má Heger dobré vzťahy aj so súčasným českým premiérom Andrejom Babišom, ktorý pochádza z Bratislavy.

"Želal som Česku čo najlepší výsledok (vo voľbách), ktorý bude odrážať vôľu občanov," spresnil Heger, ktorý pri odpovedi na otázku použil hokejovú analógiu. Slovensko a Česko si vzájomne fandia, ak "nestojíme proti sebe", povedal predseda slovenskej vlády.