Heger prehovoril o núdzovom stave a povinnom očkovaní: Nie je politická vôľa! Prišla aj tvrdá kritika Kollára

BRATISLAVA – Na vyhlásenie núdzového stavu ani na povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 nie je na Slovensku politická vôľa. V nedeľnej politickej diskusnej relácii TA3 V politike to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). Ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) zatiaľ meniť nechce.

V rámci dodržiavania protiepidemiologických opatrení sa spolieha na zodpovednosť ľudí. To, že sa tento rok nevyhlásil núdzový stav, za chybu nepovažuje. "Nie je to cesta, ktorou chceme ísť," poznamenal v tejto súvislosti. Ochorením COVID-19 sú podľa premiéra aktuálne ohrození najmä nezaočkovaní. Poukázal na to, že práve tí tvoria väčšinu hospitalizovaných v nemocniciach. Zdôraznil, že očkovanie šetrí aj finančné zdroje a napomáha lepšiemu fungovaniu ekonomiky.

Tvrdí, že v rámci koalície je práve hnutie Sme rodina tým, ktoré komunikuje s nezaočkovanými. Očakáva, že nový policajný prezident Štefan Hamran vyrieši situáciu okolo ľudí, ktorí v obchodoch nedodržiavajú nastavené opatrenia. Podľa jeho slov ide "o malú skupinku hlučných ľudí, ktorí sa snažia presvedčiť, že takto sa správajú Slováci". Premiér si myslí, že týmto ľuďom sa musí jasne ukázať, že zákon platí pre každého.

Téma očkovania sa podľa neho spolitizovala. Myslí si, že ľudia boli strašení klamstvami od popredných opozičných lídrov. Lengvarského výmenu nateraz žiadať nebude. Heger za najdôležitejšie aktuálne považuje "manažovať celú pandémiu".

Slovensku chýbajú reformy

Poukázal tiež na to, že Slovensku chýbajú reformy a treba ho naštartovať. Postoju predsedu Sme rodina Borisa Kollára nepodporiť zdravotnícku reformu nerozumie. Je sklamaný z toho, že okolo tejto reformy sa šíri veľa neprávd. Poprel, že by sa mali nemocnice zatvárať. Viesť má k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Boris Kollár opakuje klamstvá, ktoré začala šíriť opozícia. A, žiaľ, uveril im,“ poznamenal Heger.

Únik informácií na Slovensku považuje za dlhodobý problém. "Hľadáme riešenia, ako toto čo najviac eliminovať. V konečnom dôsledku je to vždy ľudský faktor, ktorý vie o tom rozhodnúť," doplnil. Predseda Smeru-SR Robert Fico podľa slov premiéra ukázal, akú morálku má. Podľa jeho slov riskuje životy starých ľudí a navádza na nedodržiavanie opatrení.