Krčméry to povedal jasne: Rúšok sa nezbavíme ani o 50 rokov! Dobré správy nemajú ani Visolajský a Kollár

Situácia na Slovensku sa nezlepšuje, ba naopak. Každý deň pribudne čoraz viac prípadov a v stredu sme takmer prekonali hranicu 5-tisíc PCR testov. Situácia sa však podľa šéfa Lekárskeho odborového združenia a lekára Petra Visolajského, infektológa Vladimíra Krčméryho a matematika Richarda Kollára, tak skoro nezlepší. Uviedli to v relácii Na telo PLUS.

„Typ stolovej hory sa začína meniť na Mount Everest,” konštatoval Krčméry. Inými slovami – z relatívne podobných čísel, ktoré v grafov pripomínali rovinu, čísla infikovaných rapídne stúpli a pripomínajú tak strmú horu. Visolajský, naopak, poukázal na to, že aj keď odborníci vedia toho relatívne veľa o samotnom víruse, o ľudskej imunite tejto údaje chýbajú. Preto je podľa neho ťažké povedať, ako bude prebiehať pandémia ďalej.

Trojica odborníkov však otvorila otázku opatrení a Vianoc. Podľa Krčméryho by každý z nás mal urobiť niečo preto, aby boli tohtoročné Vianoce pokojné a prežité v rodinnom kruhu, nie v nemocnici. Narážal tým na očkovanie. S jeho tvrdením súhlasí aj Kollár.

Ten však upozornil na ďalšiu zlú správu. Totižto, v decembri nastane kritické obdobie pre ťažko chorých a starých ľudí, ktorí prednostne začiatkom roka dostali vakcíny. Podľa rôznych výskumov je totiž deväť mesiacov od podania vakcíny kritická doba a u tejto skupiny začnú drasticky klesať protilátky a tým pádom aj ochrana proti koronavírusu.

Aj preto bude vianočné obdobie v tomto smere kritické. Podľa jeho slov by preto rizikové skupiny populácie mali zvážiť podanie tretej dávky. Masívne očkovanie ľudí treťou dávkou zatiaľ však podľa Kollára nie je potrebné, avšak, na jar túto možnosť bude treba zvážiť. Poukázal tiež na to, že počas tejto vlny sa s koronavírusom stretne väčšina Slovákov.

Padla aj otázka, ako ľudí motivovať k tomu, aby sa dali zaočkovať. Krčméry otvoril myšlienku povinného očkovania vybraných skupín obyvateľstva. Tento nápad však minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pred niekoľkými mesiacmi zamietol. Kollár poukázal na to, že z hľadiska zaočkovanosti populácie sme na tom hlboko pod celosvetovým priemerom. Súčasnú zaočkovanosť prirovnal tej, ktorú majú rozvojové krajiny.

Podľa Krčméryho však očkovanie nie je jedinou cestou k úspechu. Podľa jeho názoru tvorí „iba“ 80 percent, zvyšných 20 dodržiavanie pravidiel, ako nosenie rúšok či rozostupy. Konštatoval, že sa tento aspekt nechce zanedbať, ak chceme byť úspešný v boji s koronavírusom.

Pozreli sa aj na to, kedy začne krivka tretej vlny klesať. Infektológ Vladimír Krčméry konštatoval, že sa tak stane na Vianoce či Nový rok v prípade, ak sa začnú očkovať rizikové skupiny. Následne nás podľa jeho slov čakajú ešte dve epidémie – a to na jar a na jeseň budúceho roku. Podľa jeho slov sa však v prípade, ak nebudú zaočkovaných dve tretiny zemegule, tak sa tieto epidémie budú vracať v pravidelných intervaloch a budú tu aj naďalej.

Podľa trojice odborníkov sa však treba naučiť žiť s rizikom a očakávajú, že rok 2022 bude podobný, avšak, bude menej hospitalizácii a obetí koronavírusu. Podľa Kollára si treba brať príklad zo západných krajín, kde žijú pomerne slobodný život vďaka vysokej imunizácii obyvateľstva – a to buď prekonaním či očkovaním. „Stačí sa pozrieť na Bratislavský kraj – tam žijeme budúcnosť,“ konštatoval Kollár. Odborníci sa okrem iného pozreli na to, kedy zažijeme Slovensko bez koronavírusu. Krčméry pre ľudí však nemá dobré správy. Podľa jeho názoru rúška nezložíme ešte najbližších 50 rokov. Nebudeme ich však potrebovať neustále, ale v uzavretých priestoroch s vysokým rizikom infekcie, ako sú napríklad lietadlá či hromadné podujatia.

Na záver zodpovedali aj najpálčivejšiu otázku – koľko dostávajú za propagáciu očkovania od Billa Gatesa alebo Georgea Sorosa? Svojimi odpoveďami však antivaxerov zrejme nepotešia – Krčméry totiž povedal, že on a Peter Visolajský sú na Úrade vlády evidovaní ako dobrovoľníci bez nároku na mzdu a okrem svojich stálych príjmov nedostávajú peniaze ani od farmafiriem, ani od Gatesa či Sorosa.

Vtipne na otázku zareagoval matematik Richard Kollár, ktorý prednáša na Univerzite Komenského na Fakulte fyziky, matematiky a informatiky. „ Som štátnym zamestnancom, bohužiaľ našu univerzitu Bill Gates ani George Soros nepodporuje, je to trochu smutné, lebo ak by bohatí ľudia investovali do vysokého školstva, asi by bolo trochu lepšie, ako ho máme,“ uzavrel.