Fantastický úspech matematika z Univerzity Komenského: Svetová špička a významné ocenenie

Tohtoročný zoznam najcitovanejších vedcov zahŕňa 6602 vedcov z viac ako 70 krajín v rôznych odboroch. Ide o vedcov s významným vplyvom vo svojom odbore vďaka ich viacnásobným citáciám za posledné desaťročie. Ich publikácie patria k jednému percentu najcitovanejších v databáze Web of Science.

Michal Fečkan pôsobí na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Odborne sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Veľkej pozornosti sa teší jeho prínos v oblasti analýzy riešení rovníc so zlomkovými deriváciami. Napísal viacero vedeckých monografií. Zároveň je garantom magisterského študijného programu manažérska matematika a doktorandského programu numerická matematika. Je držiteľom ocenenia Vedec roka SR 2017.

Ocenenie prvýkrát získal v roku 2019

Matematik poznamenal, že je to pocta pre jeho vedeckú prácu. "Matematiku robím hlavne preto, lebo ma baví a viem sa v nej realizovať. Ale tiež potrebujem odozvu na moju prácu a toto zaradenie mi potvrdzuje, že moje snaženie má zmysel. Potom to chápem ako vďaku pre moju rodinu, akadémiu a univerzitu, že som mohol a môžem vedecky pracovať. Bez toho by som nebol tam, kde som teraz. Teda vnímam to dosť komplexne, ale hlavne kladne a s pokorou," reagoval Fečkan. Ocenenie Highly Cited Researcher získal prvýkrát v roku 2019.

"Mimoriadne oceňujem medzinárodné uznanie profesora Michala Fečkana, ktorý patrí medzi svetových odborníkov. Jeho výskum nedávno pri svojej návšteve na Univerzite Komenského vyzdvihol aj nositeľ Nobelovej ceny Kip Thorne," povedal rektor UK Marek Števček. Fečkan je podľa rektora UK jedným z dôkazov, že na slovenských univerzitách sa robí svetová veda. Pozitívnou správou pre Slovensko je fakt, že sa na zozname tentoraz nachádzajú aj ďalší slovenskí vedci. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má dvoch zástupcov – Mariána Brestiča a Mareka Živčáka. Štvrtou vedkyňou zo Slovenska je Kaudia Jomová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.