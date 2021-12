Bill Gates má z roku 2022 obavy: Ľudia po svete prestávajú veriť vládam, hrozí pohroma!

BRATISLAVA - Jeden z najznámejších miliardárov sveta a jeden zo zakladateľov spoločnosti Microsoft Bill Gates pred koncom roka 2021 sumarizuje to, čo nám môže spôsobiť veľké problémy v tom ďalšom. Inak je ohľadom roka 2022 celkom optimistický, no pár vecí vraj predstavujú veľké riziko.

Bill Gates je podľa webu CNBC väčšinou optimistický, pokiaľ ide o rok 2022, no spoluzakladateľ Microsoftu má stále niekoľko obáv z toho, čo nás čaká v budúcom roku. Sám tak popísal udalosti vo svojom vlastnom blogu. Jeho názov znie: "Dôvody na optimizmus po náročnom roku“. V ňom popísal viacero ružových prognóz – spomenul aj pandémiu Covidu, ktorá sa podľa neho pomaly končí, až po blížiaci sa vzostup tzv. metaverza, s ktorým vyrukovala najnovšie aj spoločnosť Meta Marka Zuckerberga.

Zdroj: profimedia.sk

Je tu vážny problém - mizerná dôvera ľudí vo vlastné vlády

Gates však predpovedal aj to, že jeden konkrétny problém by mohol spomaliť alebo vykoľajiť veľkú časť viacerých pokrokov. Je to čoraz väčšia nedôvera ľudí voči vládam po svete. “Je to jeden z problémov, ktorého sa najviac obávam, že sa dostaví v roku 2022,” napísal. Nedôvera je totiž podľa neho kameňom neúspechu veľkých reforiem a zmien.

"Ak vám vaši ľudia neveria, nepodporia veľké a nové iniciatívy,“ napísal Gates. “A keď sa objaví veľká kríza, je menej pravdepodobné, že budú nasledovať pokyny potrebné na to, aby prekonali takú búrku," obáva sa Gates.

Budú vlády zasahovať aj do online priestoru? Zrejme áno, ak sa nič nezmení

Gates v blogu poznamenal, že 24-hodinové spravodajské cykly, politicky motivované titulky a sociálne médiá zohrali podstatnú úlohu v tejto "narastajúcej priepasti". Problém môže narásť až tak, že vlády budu zrejme potrebovať regulovať už aj online platformy, aby tak účinne rozptýlili dezinformácie.

Zdroj: profimedia.sk

Venuje sa aj Facebooku

Verejný hejt je už stredobodom pozornosti aj u niektorých zákonodarcov vo Washingtone DC. V októbri bývalá zamestnankyňa Facebooku Frances Haugenová svedčila pred senátnym výborom o "kríze spoločnosti v oblasti dezinformácií", čo môže byť tiež vnímané ako potenciálny prvý krok smerom k regulácii sociálnych médií.

Čas tu podľa Gatesa zohráva mimoriadne dôležitú úlohu. V yjadril obavu, že bez rýchleho zásahu sa môže zvýšiť pravdepodobnosť, že napríklad Američania budú voliť politikov, ktorí verejne vyjadrujú a podporujú nedôveru. Nastal by efekt snehovej gule a verejnosť by potom bola "ešte viac rozčarovaná".

"To je zvyčajne miesto, kde som rozložil svoje nápady, ako problém vyriešiť. Pravdou je, že nemám odpovede," napísal Gates v blogu. "Plánujem naďalej vyhľadávať a čítať nápady iných, najmä od mladých ľudí. Dúfam, že generácie, ktoré vyrástli online, budú mať nové nápady, ako riešiť problém, ktorý je tak hlboko zakorenený na internete," uzavrel.