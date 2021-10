Namiesto dovolenky mal COVID: Nič nevládzem! Strašná choroba to je, hovoril Fico na odpočúvanej chate

archívne video

Z nahrávok, ktoré vznikli na chate, na ktorej sa predseda Smeru stretával s obhajcom Mariana Kočnera Marekom Parom, synom Tibora Gašpara Pavlom a s Miroslavom Bödörom vyplýva, že Robert Fico nedávno prekonal ochorenie Covid-19 a má aj dlhodobé následky. Informáciu priniesol portál postoj.sk.

Problémy podľa portálu začal mať Fico hneď na druhý deň, ako prišiel na Krétu, kde bol na dovolenke so svojou priateľkou. Začal ho pobolievať hrudník, mal teploty a neskôr na raňajkách odpadol. Ratovať ho začal nemecký kardiológ z vedľajšieho stola, ktorý si myslel, že predseda Smeru dostal infarkt.

Neskôr v nemocnici, do ktorej ho previezli, zistili, že ide o Covid-19 a kombinácia s teplom a nízkym tlakom spôsobila to, že Robert Fico odpadol. Expremiér túto príhodu rozprával na chate, na ktorej sa stretával s vyššie spomenutými ľuďmi. V nemocnici mal pracovať študent z Univerzity Komenského, ktorý ho spoznal a upozornil a to personál. Neskôr za nim prišli policajti a tí nástojili na tom, že na covidovom oddelení bude do večera. V noci však podpísal reverz.

Karanténa aj covidové následky

Keďže však bol Robert Fico pozitívny, musel ostať 14-dní v karanténe. Svojim priateľom na chate opísal, že bol zatvorený v klimatizovanej izbe 11 dní, no stále ho nechceli nikde pustiť, pretože nemal PCR test, na ktorý je v Grécku ťažké sa objednať. V niektorých prípadoch sa čaká aj dva mesiace. Nakoniec sa rozhodol odísť z Grécka načierno.

Krátko po príchode na Slovensko bol podporiť aj Dušana Kováčika na súde. Tam novinárom priznal, že sa vrátil zo zahraničia. Kde bol a či ako neočkovaný nemal ostať v karanténe, nekomentoval. "Do toho, kde som bol, vás absolútne nič nie je. Ak dovolíte, nemám žiadne zákonné povinnosti informovať vás, kde a na aké účely som vycestoval alebo nevycestoval," odpovedal vtedy Fico.

Robert Fico covid podľa vlastných slov prežíval ako chrípku a nemal ťažký priebeh. Nasadil si antibiotiká, ktoré nosí stále so sebou a aj ivermektín. Priznal však, že stále nie je úplne v poriadku. "Necvičím, inak ja cvičím každý deň ako blázon, nevládzem nič. Jediné, čo ma trápi, je to, že sa neviem zbaviť dutín. Inak nemám nič, akože teploty nie, to je všetko v pohode," povedal Fico podľa portálu na nahrávke s tým, že už absolvoval päť testov.

Strašná choroba, strašná

Expremiér sa na následky Covidu sťažuje aj o 10 dní neskôr na tej istej chate. Hovorí, že sa ho nevie zbaviť, aj keď má testy v poriadku. "Ale mňa tak zlomilo vo štvrtok. Ja som celý piatok ležal, celú sobotu som zrušil program a dneska ráno som bol v tom, že zruším aj tú Banskú," hovorí Fico. V ten deň sa spolu s ďalšími straníckymi kolegami zúčastnil aj kladenia vencov v Kremničke.

"Únava, stále mám plechovú chuť v ústach, neviem, čo to je, takú, že jak keby som necítil stále niečo," pokračuje Fico. "Strašná choroba, strašná. A pritom, nemal som ťažký priebeh, ja som normálnu chrípku mal," dodal.

Okrem toho, že Fico si dovolenku na Kréte neužil pre karanténu, počas nej mu vykradli aj kanceláriu. Zmizlo mu z nej 50-tisíc eur a zlaté mince. Krádež však polícii nenahlásil. Namiesto neho tak po zverejnení nahrávky urobil poslanec Ondrej Dostál, ktorý pridal aj trestné oznámenie pre podozrenia zo spáchania trestného činu neoznámenia trestného činu.