Nicholsonová sa zastala Fica a bráni jeho práva trestným oznámením: Lúpež v kancelárii

Europoslankyňa Nicholsonová sa so svojim zámerom rozhodla zveriť verejnosti a priaznivcom na sociálnej sieti. "Zajtra sa obrátim s trestným oznámením na Generálnu prokuratúru, lebo som sa z dôveryhodného zdroja dozvedela o tom, že okradli Roberta Fica. Nemám rada, keď ublížia slabým a zraniteľným a bezúhonným," píše v statuse europoslankyňa a bývalá členka SaS.

Má "strach" z čoho medzičasom žil

Tá sarkasticky tiež uvádza aj to, že líder Smeru týmto spôsobom mohol prísť o ročný alebo dvojročný plat poslanca. "Obáva sa", z čoho vlastne politik počas tohto času žil. "Fica okradli o 50 000 eur a nejaké tie zlaté mince. Nechcel zaťažovať policajtov, lebo tí majú plné ruky práce s vyšetrovaním tej zberby, ktorá sa okolo Fica celé roky krútila. Chudák jeden," dodala.

Verí, že sa mu všetko vráti

Nicholsonová preto podáva trestné oznámenie a spolupracuje aj s bývalým vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry, ktorý sa v minulosti zaoberal aj exministrom vnútra Robertom Kaliňákom. "Pevne verím, že Robert Fico nájde spravodlivosť a že sa mu to všetko vráti. Aj s úrokmi,“ skonštatovala na záver europoslankyňa.

Pripojil sa k nej aj koaličný poslanec, a to hneď dvoma oznámeniami

Europoslankyňa Nicholsonová v tomto však nezostala sama a v jej snahe ju podporil aj vlastným trestným oznámením člen klubu SaS Ondrej Dostál, ktorý tvrdí, že "krádež mincí nesmie zostať nepotrestaná". "Ani on by nemal byť beztrestne okradnutý. Preto som dnes na územne príslušnú Okresnú prokuratúru Bratislava 2 podal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže 50 tisíc eur a zlatých mincí z jeho kancelárie v centrále Smeru na Súmračnej," argumentuje Dostál.

Ten hovorí, že nepodal len jedno trestné oznámenie, ale hneď dve. "Prvé trestné oznámenie sa týka samotnej krádeže. Tam je to pomerne jasné. Ak niekto niekomu ukradne 50-tisíc eur a zlaté mince, mali by sa tým zaoberať orgány činné v trestnom konaní a pokúsiť sa nájsť a usvedčiť zlodeja. Druhé trestné oznámenie sa týka podozrenia zo spáchania trestného činu neoznámenia trestného činu. Nie všetky trestné činy sú také, že ich neoznámenie je trestným činom. Ale krádež so spôsobenou škodou nad 26 600 eur je zločinom s hornou hranicou trestnej sadzby 10 rokov a neoznámenie takého trestného činu je trestným činom neoznámenia trestného činu. Potiaľ je to jasné," vysvetľuje Dostál.