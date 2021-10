Obrovský krok Slovenskej pošty: Dohoda s Aliexpressom a Wishom! Ľudí odbremenia od cla

BRATISLAVA – Slovenská pošta má pre Slovákov dobré správy. Po tom, ako sa od júla zaviedla povinnosť platiť colné poplatky na každý tovar zakúpený mimo Európskej únie. Pre Slovákov to znamenalo výrazne vyššie ceny v známom internetovom obchode Aliexpres. Teraz sa však rysuje sa spolupráca Slovenskej pošty s touto spoločnosťou. Čo to pre Slovákov bude znamenať?

Nejde však o jedinú novinku, ktorú Slovenská pošta pripravuje. Z rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti Martin Ľuptákom pre portál živé.sk je zrejmé, že chcú razantne zmeniť svoju povesť – kupujú elektromobily, chcú prekopať systém doručovania, a pripravujú dohodu s online obchodmi Aliexpres a Wish. Takáto dohoda sa nedávno zrodila v Česku.

Na Slovensku je dohoda podľa slov riaditeľa už v štádiu finalizácie a je známy aj termín, kedy začne platiť. Podľa Ľuptáka sa tak stane už v polovici novembra tohto roka. Ten priblížil, že cieľom dohody je, aby zákazník pri objednávke z tretích krajín nemusel riešiť clo – všetko by za neho mala vybaviť Slovenská pošta. Reálne by to malo vyzerať tak, že v sume, ktorú spotrebiteľ zaplatí v internetovom obchode, už bude zarátané aj clo a ľudia sa tak nebudú musieť trápiť ďalšími poplatkami na pošte. „A keď ste si niečo objednali z Ázie a zásielka prišla z európskeho skladu, na Slovensko neprichádza ako zásielka z tretej krajiny, ale ako zásielka z EÚ. Ide teda do voľného obehu,“ dodal Ľupták.

Od júla sa totiž všetky zásielky z tretích krajín – teda aj Číny – musia precliť. To si Slováci vybavujú alebo priamo cez finančnú správu, alebo cez poštu. „Dostal som report za prvých sedem týždňov. Občan si mal možnosť to precliť cez poštu alebo portál finančnej správy. Z 200-tisíc zásielok si 200 spravilo preclenie cez portál finančnej správy a 199 800 cez poštu. Niektorí ľudia boli nahnevaní, vysvetľovali sme, že pošta len realizuje novú legislatívu, a aj tak sme to mnohým nevysvetlili,“ povedal Ľupták, ktorý priznal, že im zásielky s nízkou hodnotou robia problémy – ak totiž stála zásielka necelé euro a Slovák má zaplatiť ešte clo v oveľa vyššej hodnoty, zásielky jednoducho neprevezme.

Avšak, Ľupták priblížil aj ďalšiu informáciu – do konca tohto roka by malo byť zrušených až 92 pôšt na celom Slovensku. O ktoré pošty v ktorých mestách a obciach pôjde, však bližšie nekonkretizoval. „Každého starostu a primátora osobne navštevujeme. Považujú to za profesionálne. Samozrejme, že neskáču od šťastia, že zatvárame poštu v ich obci či meste. Ale po našom dôkladnom vysvetlení povedia, aha, to dáva logiku, a ak budú ďalej služby poskytované, ako im sľubujeme, akceptujú naše rozhodnutie,“ uzavrel.